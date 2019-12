Tohle by nemělo existovat: Baltická anomálie. Jde o havarované UFO?

Odborné názory na bizarní útvar objevený na dně Baltského moře se často rozcházejí. Spousta vědců tvrdí, že si nálezci přibarvují, a že šíří konspirační teorie. Potápěči společnosti Ocean X, kteří ve vodách mezi Švédskem a Finskem hledali vraky starých lodí, tvrdí, že našli zvláštní kus skály ve tvaru kruhu o průměru 60 metrů. Na tom by bývalo nebylo nic zvláštního, kdyby nepůsobil dojmem něčeho, co nemohlo být pouhopouhým dílem Matky přírody. Už při pohledu na něj jsou vidět zvláštní ornamenty. Alespoň takto hovoří oficiální tisková zpráva.

Jedná se snad o havarované UFO? Těžko říct. Jeden z potápěčů Peter Lindberg, který v roce 2011 rozšířil téměř do celého světa informace o možném nálezu mimozemské lodi, po zveřejnění několika argumentů, které jeho "hoax" vyvracejí, obrátil, a začal tvrdit, že se možná jedná o jakýsi podmořský ekvivalent Stonehenge. Tak jako tak fotografie ze sonaru hovoří spíše ve prospěch příznivců Ericha von Dänicana. Něco takového by stěží mohlo vzniknout silou přírody, natož primitivní lidské civilizace.

Jsou teorie o UFO přitažené za vlasy?

Odpůrci teorií o létajícím talíři z tohoto důvodu uvádějí, že jsou snímky značně zkreslené. Například Hanumant Singh, pracovník Woods Hole Oceanographic Institute, tvrdí, že sonar, jímž byl tým švédských potápěčů vybaven, je značně nekvalitní, a tudíž nelze jeho záznamům dávat příliš velký význam.

Jako hlavní problém spatřuje Singh boční skener, který se nejčastěji používá právě při onom hledání ztracených lodí. Pro tento účel je považován za nejvhodnější. Pokud bychom jej ale chtěli použít pro podrobnější analýzu podmořských nálezů, tak je téměř nepoužitelná. Za pravdu mu dal také Charles Paul, vědec z Monterrey Bay Aquarium Research Institute Moss Landing v Kalifornii. Podle něj jsou skutečně snímky značně zkreslené a navíc by se i tak jako tak dalo mluvit jenom o náhodě.

Utržené rybářské sítě?

Jediné, nač vědci nedokáží přijít, je původ celého předmětu, případně příčina jeho zvláštního designu. S největší pravděpodobností se jedná o pouhopouhou záhadu, nikoliv ale o UFO. Z tohoto důvodu také tento objekt získal název "Baltická anomálie. Ač byly veškeré konspirační a paleoastronautické teorie vyvráceny, nelze spolehlivě celou tuto záhadu rozluštit.

Jedna z možných teorií říká, že se mohlo jednat o jakýsi jev způsobený utrženými rybářskými sítěmi, které, když přišly do styku s mořskou skálou, vytvořily jakýsi pletenec zvláštních útvarů. Ty pak dodávají nalezenému objektu na jeho bizarnosti a nespolehlivé snímky švédských rybářů podpořily pseudovědeckou tezi, že na Zemi kdysi dávno havarovala mimozemská loď. Vědecké diskuze rovněž připouštějí bujnost lidské fantazie, respektive skutečnost, že mnozí vidíme to, co chceme vidět. Jak jinak je možné, že v oblacích nacházíme zvířata?