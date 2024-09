Meteorolog vysvětlil, proč Evropu zasáhlo extrémní počasí

"Z oblasti severní Itálie se pomalu přesouvá rozsáhlá oblast nízkého tlaku směrem do Polska. Tento proces je velmi pomalý a rozsáhlý," uvedl Haimberger. Tato tlaková níže je živena mořskou vodou, která je nyní o tři až pět stupňů teplejší než obvykle. Vlhkost přichází nejen ze Středozemního moře, ale také z Černého a Baltského moře.

Obvykle jsou tyto tlakové níže v oblasti Itálie méně rozsáhlé. "Tato konkrétní níže odvádí vzduch ve velkém oblouku z Černého moře až do Polska, na Slovensko a k nám do Rakouska," vysvětlil Haimberger, meteorolog z Meteorologického a geofyzikálního institutu Vídeňské univerzity. Současně do této níže proudí i vzduch z Baltského moře a Středozemí.

I když takovéto meteorologické jevy nejsou zcela nové, s postupujícími klimatickými změnami jejich výskyt roste, zejména kvůli vysokým teplotám moří na konci léta. Silné větry tento proces ještě umocňují, což vede ke zvýšenému odpařování z vodní hladiny. Vyšší teploty vzduchu navíc umožňují přenášet vlhkost na dlouhé vzdálenosti.

Epicentra těchto silných lijáků a sněžení ve vyšších polohách se očekávají v sobotu (14. 9.) a v neděli (15. 9.). Srážky mohou být v některých oblastech extrémní. "Nedokážu přesně říct, zda to bude 300 nebo 400 milimetrů," uvedl Haimberger.

Podle agentury APA je tato situace částečně srovnatelná s událostmi z srpna 2002, kdy Dolní Rakousko zasáhly povodně. I tehdy se nad Itálií vytvořila tlaková níže, která na sever přenesla velké množství vlhkosti, včetně vlhkosti z Baltského moře.

Na extrémní srážky se připravují všechny země v regionu, včetně Slovenska a Česka, kde vodohospodáři rychle upouštějí přehrady. V Německu, konkrétně v Sasku, se také obávají záplav, a v Drážďanech komplikuje průtok Labe zřícený most.

Polský Wrocław se také připravuje na nejhorší, přičemž místní média hovoří o přicházejícím armagedonu. Primátor Jacek Sutryk uvedl na sociálních sítích, že od čtvrtka do pondělí by ve Vratislavi mohlo spadnout až 380 litrů (milimetrů) vody na metr čtvereční, což by byl rekord v historii tohoto města.