Počasí je "cestou do záhuby". Svět prožívá dekádu smrtícího horka, sledujeme klimatický rozpad v reálném čase

Nově zveřejněné vládní dokumenty odhalily, že vláda Tonyho Blaira prosadila politiku otevřených hranic pro migranty z východní Evropy, přestože proti tomu varovali někteří vysocí ministři. Tento krok, přijatý v roce 2004, umožnil občanům osmi bývalých sovětských států, včetně Polska, Litvy a Maďarska, volný přístup do Británie po jejich vstupu do Evropské unie. Uvedl to server SkyNews.