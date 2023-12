Počasí: Kalamitní stav platí dál, situace se ale uklidňuje. Problémy hlásí jen Moravskoslezský kraj

"Po včerejšku se situace v kraji výrazně zklidňuje. Naši silničáři byli zase celou noc venku a teď pokračují v čištění všech úseků komunikací, abychom maximum stihli před očekávanými nočními mrazy. Co se týká dodávek energie, tak došlo v naprosté většině oblastí k obnovení dodávek," napsal Kuba na facebooku.

Aktuálně jsou hlášeny jen problémy v krajském městě, kde kvůli výpadkům energie došlo ke krátkodobému výpadku dodávek tepla v Českých Budějovicích. Problémy se ale podařilo vyřešit a celý topný systém se začíná obnovovat

"Náš krizový odbor komunikuje se všemi městy a obcemi a nikde nemáme hlášený žádný problém v dostupnosti, nebo zajištění základních služeb. Problém teď bude s odklízením sněhu ve větších městech. S tím teď města budou bojovat. Největší bude přirozeně v Českých Budějovicích. Požádal jsem kolegy, abychom se ve spolupráci s FCC pokusili co nejvíce sněhu odstranit během dneška než zítra začne pracovní týden a také abychom toho zvládli co nejvíce než to celé v noci zmrzne, protože předpověď na noc a pondělí je až -14 stupňů a to bude zase odklízení komplikovat," napsal Kuba.

"Pokud se situace nebude nijak zhoršovat měli bychom kalamitní stav během odpoledních nebo večerních hodin odvolat," dodal a poděkoval všem silničářům, hasičům, energetikům a pracovníkům firem, které se podílejí na odklízení sněhu v jihočeských městech, ale i řidičům MHD a krajských autobusů za to, jak sobotní situaci zvládli.

To, že se situace uklidňuje, potvrzují i výjezdy tamních hasičů. Ti měli od sobotních 22:00 do dnešního rána kvůli sněhu 32 výjezdů, zatímco v noci na sobotu to bylo 71 výjezdů a od pátečního odpoledne dokonce 120 zásahů.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic se situace zlepšuje i v dalších krajích. Většina silnic je s opatrností sjízdná a dálnice jsou průjezdné, vyjma Moravskoslezského kraje, kde nepříznivá situace pokračuje. Na dálnici D1 u Bohumína havaroval kamion a problémy měly také vlaky.