Počasí moc léto nepřipomíná. Podle meteorologů to v srpnu nebude lepší

Předpověď počasí do poloviny srpna počítá s teplotními výkyvy a celkově průměrnými srážkami. Po výrazném červnovém horku a teplotně průměrné první polovině července nastává v aktuálním týdnu citelné ochlazení. Průměrné týdenní teploty se tak v těchto dnech dostanou pod hranici dlouhodobého normálu.
Na samém konci července se však do České republiky opěr vrátí oteplení, které teploty posune do nadprůměrných hodnot. Naopak první polovina srpna by měla přinést spíše chladnější ráz počasí s teplotami na pomezí průměru a podprůměru. Nadcházející čtyřtýdenní období tak jako celek vychází jako teplotně průměrné až slabě podprůměrné.
Co se týče srážek, po předchozích rozkolísaných týdnech bude nadcházející týden srážkově chudší a podprůměrný. V následujících týdnech až do poloviny srpna by se však úhrny měly vrátit k hodnotám běžným pro toto roční období. Celé nadcházející období by tak mělo skončit jako srážkově průměrné.
Vzhledem k letnímu období s převahou konvektivních srážek a lokálních bouřek mohou být celkové objemy spadlé vody regionálně velmi odlišné. Zatímco některé oblasti zasáhnou silnější přívalové deště, jiné mohou zůstat ušetřeny. Celkový charakter počasí v nadcházejících čtyřech týdnech tak přinese typické letní proměny bez trvalých extrémních výkyvů.
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Zdroj: Libor Novák