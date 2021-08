Dovolená na poslední chvíli? Předpověď počasí do konce prázdnin ukazuje, kdy si ji vybrat

Předpověď na čtvrtek:

Polojasno až skoro jasno, přes den až oblačno a ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na západě kolem 19 °C. Slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek:

Polojasno až skoro jasno, přes den až oblačno a ojediněle přeháňky, na severu četnější. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní, během dne přechodně mírný západní vítr 2 až 5 m/s.

Předpověď na sobotu:

Polojasno až jasno, přes den až oblačno a ojediněle přeháňky, zejména na severovýchodě. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Předpověď na neděli:

Většinou polojasno. Postupně přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Předpověď od pondělí do středy:

Převážně oblačno, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C, postupně 20 až 25 °C.

Předpověď do konce příštího týdne:

Podle dlouhodobé předpovědi meteorologů by se teploty od středy až do konce příštího týdne neměly příliš lišit. Ochlazení, ke kterému dojde v prvních dnech příštího týdne, vydrží i během dní následujících, a denní maxima se budou průměrně pohybovat kolem 22 stupňů.

Předpověď na poslední prázdninový týden:

Ačkoliv poslední prázdninový týden nabízí už jen dva dny volna, než se žáci opět vydají do škol, ani v tomto období se neoteplí. Podle meteorologů by se teploty měly nadále držet blíže k hranici dvaceti stupňů a tropy se tak zřejmě neukáží.