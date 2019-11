Počasí na Vánoce: Čechům se možná po letech splní přání

Prosinec bude zpočátku teplý. V prvním týdnu mohou teploty vystoupat až na 10 stupňů a v noci by neměly klesat pod bod mrazu. Od dalšího týdne se ale začne ochlazovat.

Druhý prosincový týden přinese denní maxima kolem 5 stupňů, noční teploty ale také poklesnou. V průměru by se měly pohybovat kolem nuly či několik stupňů pod ní.

Překvapivě ale od poloviny prosince přijde oteplení. Teploty opět porostou, a to zhruba na 7 stupňů. Noční teploty by se měly pohybovat nadále kolem nuly, pod ní by ale na většině území klesat neměly.

Čtvrtý prosincový týden dorazí nejen Vánoce, ale i další ochlazení. Teploty během dne spadnou až na 2 stupně a podle meteorologů navíc hrozí sněžení. To by se mělo v hustější míře objevit den před Štědrým dnem.

Noční teploty také rapidně poklesnou. Dlouhodobá předpověď ukazuje, že by se mohly pohybovat až kolem šesti stupňů pod nulou, kde by mohly vydržet i během posledního prosincového týdne.

Naopak denní teploty budou nadále klesat. V posledním týdnu tohoto roku se propadnou až téměř k nule.