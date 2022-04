Počasí o víkendu: Meteorologové vydali varování před sněhovými jazyky

Až do noci na neděli bude v menší části země sněžit. Největší sněhovou pokrývku očekávají v nejsevernějších oblastech Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde může napadnout až 30 centimetrů sněhu. Kolem 20 centimetrů by mohlo napadnout na východě Moravskoslezského kraje a v okolí Rožnova pod Radhoštěm ve Zlínském kraji a do deseti centimetrů v Jihočeském kraji a jižní části Plzeňského kraje.

V Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji se pak mohou ve vyšších polohách - nad 600 metrů nadmořské výšky - vyskytnout sněhové jazyky. Výstraha před nimi platí ode dneška do nedělních 10:00.

Pro všechny kraje také stále platí až do nedělního rána už dříve vyhlášená výstraha před náledím. Ústav již dříve varoval i před mrazem, který v nížinách po celé zemi zasáhne ve vegetačním období ovocné stromy.

Předpověď na sobotu:

Zataženo, místy sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách četnější. Na jihovýchodě Moravy zpočátku srážky jen ojediněle. Odpoledne a večer od severozápadu kromě jihovýchodní poloviny území ustávání srážek. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, místy tvorba náledí nebo zmrazků. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, v nížinách až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno, ojediněle, zpočátku v jihovýchodní polovině území místy sněžení nebo sněhové přeháňky. Postupně místy ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při uklidnění větru a sněhové pokrývce kolem -7 °C, místy tvorba náledí. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s bude odpoledne slábnout a měnit se na jihozápadní.