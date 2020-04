Velká předpověď počasí do konce léta: Kdy hrozí bouřky a tropy?

Květen bude zpočátku chladnější a deštivé počasí srazí teploty až k 15 stupňům, od příštího týdne se ale oteplí a teploty porostou až l 23 stupňům, kde se udrží zhruba do poloviny měsíce.

Od půlky května se opět ochladí. Teploty spadnou na 16 stupňů a přiženou se opět přeháňky, v tomto měsíci pravděpodobně poslední. Od třetího květnového týdne teploty opět porostou.

V maximech by měly dosáhnout až 24 stupňů, do konce měsíce by se ale už výrazněji ochladit nemělo. Teploty by se měly pohybovat nadále kolem 20 stupňů a pouze ke konci měsíce hrozí bouřky.

Na přelomu května a června teploty vystoupají až na 25 stupňů, kde se udrží i v průběhu prvního červnového týdne. Ke konci druhého týdne v měsíci pak hrozí opět bouřky.

Od třetího týdne se začnou blížit tropické teploty. Teploměry budou ukazovat až 27 stupňů, a to s menšími výjimkami až do konce měsíce.

Začátek července se příliš lišit nebude. Teploty budou šplhat ke 30 stupňům a výraznějšího ochlazení se dočkáme pouze v polovině druhého týdne, kdy se zatáhne a teploty klesnou ke 23 stupňům.

Po pár dnech se ale opět vrátí vysoké teploty a většinou jasné nebo polojasné teploty s občasnými tropickými vedry. Zhruba od poloviny července by se pak mohly objevovat tropické dny častěji a místy i bouřky.

Mírného ochlazení s vyšší oblačností se dočkáme na přelomu července a srpna, nepotrvá ale dlouho a teploty se opět vrátí na letní hodnoty. Od druhého srpnového týdne opět s dalšími tropy.

V průběhu srpna neočekávají meteorologové výraznější teplotní skoky. Stabilně by se teplota až na výjimky měla pohybovat v průměru od 24 stupňů výše, kolem poloviny srpna si ale opět užijeme i tropické dny.

Podle dosavadní předpovědi se ale zdá, že by tropické noci mohly být toto léto spíše výjimkou.Průměrné noční teploty by se v maximech měly ve většině případů dostat na hranici 16 stupňů.