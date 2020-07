Výstraha: Česko zažije perné počasí, nejteplejší den v roce vystřídají bouřky a vichřice

S tropickými teplotami podle nich mají počítat zejména lidé v Praze a Středočeském, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Nejvyšší maxima kolem 33 stupňů meteorologové čekají na jihu Moravy.

Česko tak dnes pravděpodobně zažije nejteplejší den v roce. Takto vysoké teploty meteorologové naposledy předpovídali loni. Podle dnešní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by se měly tropy objevovat do 18 hodin, bouřky pak hrozí až do půlnoci.

Následně se odpoledne a večer v Čechách s výjimkou severozápadu a na Českomoravské vrchovině očekávají bouřky. Vítr při nich může v poryvech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině a může lámat větve.

Zároveň hrozí kroupy, blesky a ojedinělé rozvodnění malých toků a zatopení níže položených míst od přívalového deště.