Zimní počasí skončí předčasně? Meteorologové ví, kdy přijde jaro

Zatímco prosinec nebude teplotně výrazně výjimečný a teploty se ponesou spíše v nadprůměrném duchu, v lednu se ochladí. Teploty zpočátku vystoupají na 4 stupně a ačkoliv budou v noci nadále klesat do mínusu, mělo by být jasné až polojasné počasí.

Postupně se bude ochlazovat a ke konci měsíce se přižene hustější sněžení a nižší teploty, které ale na přelomu ledna a února opět stoupnou. A to až na 7 stupňů, uvádí meteorologové ze serveru AccuWeather.

I v únoru se budou denní teploty pohybovat kolem 4 až 7 stupňů a přižene se déšť. Výraznějšího sněžení a ochlazení se pak opět dočkáme od poloviny měsíce, nevydrží ale dlouho.

Podle meteorologů totiž už koncem února přijde do Česka jaro. Ačkoliv by mělo být zataženo s deštěm, podle dlouhodobé předpovědi teploty na přelomu února a března vystoupají až na 12 stupňů. Do Česka se tak přižene jaro.