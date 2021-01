Řecko zažívá nejteplejší leden za posledních 50 let, lidé vyrazili na pláže

Ve středním Řecku naměřili dnes více než 20 stupňů a na Krétě dokonce 26 stupňů Celsia. Tak vysoké teploty zažilo Řecko za posledních padesát let jen dvakrát - v roce 1987 a 2010. Podle národního meteorologického ústavu v lednu 1987 zaznamenali v jižním Řecku přes 25 stupňů Celsia a v Aténách 22,6 stupně. Na Nový rok 2010 naměřili v Řecku nejvyšší teplotu od začátku tamních měření v 19. století, a to 30,4 stupně na Krétě.

Na rozdíl od Španělů, kteří v Madridu odklízeli v sobotu místy až půlmetrovou sněhovou nadílku, Řekové vyrazili o víkendu na pláže a na pobřežní promenády.

"Lidem to hodně pomůže, když jsou už tak dlouho zavření doma kvůli koronaviru," připomněl pětašedesátiletý Kyriakos Pitulis opatření proti šíření nemoci covid-19. Policie tak na promenádách a plážích dohlížela na dodržování omezeného shlukování lidí.

Řecko přitom v pátek znovu prodloužilo celostátní karanténu, kterou zavedlo začátkem listopadu, a to zatím o týden do 18. ledna. V zemi je zavřena velká část obchodů a lidé musí hlásit opuštění domu na určené číslo zprávou sms či mít u sebe formulář s uvedením důvodu. Ven smí kromě nákupu, cesty do práce či k lékaři například i kvůli venčení psa či na zdravotní procházku, ale jen ve dvou. Na veřejnosti je třeba nosit roušku a dodržovat rozestupy.