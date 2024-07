Výhled počasí až do srpna: Výkyvy teplot mají pokračovat

Meteorologové očekávají, že aktuální týden skončí - stejně jako ten předchozí - jako silně nadnormální z hlediska teplot. "V následujícím týdnu se však ochladí a průměrné teploty klesnou k dlouhodobému normálu nebo lehce pod něj. V maximech bude nejčastěji kolem 25 °C a zejména noci budou chladnější a snesitelnější," uvedli ve výhledu.

I poté se maxima budou nejspíše pohybovat kolem dlouhodobého normálu v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Možné jsou však kratší tropické epizody. Celé období do 11. srpna bude nejpravděpodobněji v průměru normální nebo slabě nadnormální.

Co se týká srážek, počítá se s normálním nebo lehce sušším obdobím. "Týdenní srážkové úhrny by se měly pohybovat do nebo kolem 10 mm. Teprve druhý srpnový týden by měl být opět srážkově lehce bohatší (předpokládaný úhrn mezi 15 a 25 mm), i když stále s největší pravděpodobností zůstane průměrný, stejně jako celé předpovídané období," dodali meteorologové.