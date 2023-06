České kluby znají soupeře pro evropská předkola. Slavii hrozí opět Panathinaikos, Bohemians proti Bodö/Glimt

Sešívaní Pražané jsou v kvalifikaci Evropské ligy mezi nenasazenými, a to společně s Olympiakosem Pireus. Protože pravidla UEFA nedovolují, aby se v rámci kvalifikace spolu utkaly týmy z jedné země, bylo tak jasné, že Olympiakos bude mít za soupeře poraženého z duelu 2. předkola Ligy mistrů Servette Ženeva – Genk.

Slávisté se před rokem v rámci 3. předkola Evropské konferenční ligy střetli s Panathinaikosem, nejprve nad ním doma svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vyhráli 2:0, v Aténách pak remizovali 1:1 a postoupili tak do další fáze soutěže.

Jinak ale patří Panathinaikos mezi méně oblíbené soupeře českých klubů, Slavia s ním měla neblahé zkušenosti v roce 2001, kdy s ním vypadala v předkole Ligy mistrů, v následujících letech se to samé „povedlo“ i pražské Spartě, a to hned dvakrát. Na tento řecký celek pak nemají dobré vzpomínky ani v Liberci či Mladé Boleslavi.

Teprve osm let starý ukrajinský klub Dnipr-1 hrající své domácí ligové zápasy v Užhorodu je naopak pro české kluby velkou neznámou. V rámci Konferenční ligy pak našel tento klub azyl v Košicích.

Plzeň do Kosova, Bohemians na sever Evropy

V posledním červencovém týdnu se odehrají i první zápasy 2. Předkola Konferenční ligy, kam se kvalifikovala i dvojice českých klubů Plzeň a Bohemians 1905. Ta poté, co ji UEFA nedovolila kvůli nezpůsobilosti odehrát předkola v Ďolíčku, bude hrát své domácí zápasy na evropské scéně na pražské Letné. Své dvojutkání začne však venku na stadionu norského Bodö/Glimt, ne zrovna slabého soupeře. Kromě tohoto papírově nejsilnějšího možného soupeře mohli totiž vršovičtí dostat ještě Poznaň, Trnavu, Osijek, nebo lepšího z dvojice Pjunik Jerevan – Trans Narva.

Bodö/Glimt bylo třeba v minulé sezóně účastníkem skupinové fáze Evropské ligy, kde skončil nakonec za Arsenalem a Eindhovenem třetí. Nynější lídr norské ligy se v loňské sezóně s evropskými poháry rozloučil v jarním play-off Konferenční ligy, kde nestačil na Poznaň. "Před losem jsem byl lehce nervózní, protože tuhle situaci jsem ještě nezažil. Tým z Norska moc neznám a nevím, co od něj čekat. Podíváme se na jejich zápasy na videu a uděláme vše, abychom přes ně přešli," komentoval atmosféru v Bohemians při zjišťování, kdo že bude jejich soupeřem kapitán Josef Jindříšek, který minimálně další sezónu bude v klubu stále pokračovat.

Soupeřem plzeňské Viktorky, která své dvojutkání na přelomu července a srpna začne doma, bude pro změnu Drita, trojnásobný mistr kosovské ligy, která se naposledy v předkolech představila v sezóně 2019/20, tehdy ale neprošla do skupin. "Trochu jsme si o něm něco už stihli zjistit a je to velice zajímavý tým. Nezříkáme se role favorita, naopak se do ní musíme pasovat a přijmout ji. FC Drita je tým na podobné úrovni, jako je Balkani, se kterým měla trable Slavia. Letos vyhrálo Balkani ligu jen o tři body právě před Dritou, takže úroveň bude podobná," řekl k soupeři své poznatky nový kouč Plzně Miroslav Koubek.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 25. a 26. července, odvety 1. a 2. srpna):

Mistrovská část: Žalgiris Vilnius / Struga (Sev. Mak.) – Galatasaray Istanbul, Ballkani (Kos.) / Razgrad (Bulh.) – Olimpija Lublaň / Valmiera (Lot.), Čenstochová / Flora Tallinn – Lincoln (Gibr.) / Karabach, Klaksvík (Faer. o.) / Ferencváros Budapešť – Häcken (Švéd.) / The New Saints (Wal.), HJK Helsinky / Larne (Sev. Ir.) – Molde (Nor.), Shamrock (Ir.) / vítěz kvalifikace – FC Kodaň, Konstanta / Šeriff Tiraspol – Hamrun (Malt.) / Maccabi Haifa, Aris Limassol – Partizani Tirana/BATE Borisov, Urartu (Arm.) / Zrinjski Mostar (Bos.) – Slovan Bratislava / Hesperange (Luc.), Dinamo Záhřeb – Astana / Dinamo Tbilisi

Nemistrovská část: Dnipro (Ukr.) – Panathinaikos Atény, Servette Ženeva – Genk

Los 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy (první utkání 27. července, odvety 3. srpna):

Plzeň - Drita (Kos.), Bodö/Glimt - Bohemians 1905, Rijeka (Chorv.) - Dukagjini (Kos.)/Europa (Gibr.), Gzira United (Malta)/Glentoran (Sev. Ir. ) - Diddeleng (Luc.)/St Patrick's (Ir.), Djurgardens - Lucern, Celje - Vitória Setúbal, Nikšič (Č. Hora)/Cosmos (San. Mar.) - Penybont (Wal.)/Santa Coloma (And.), Beer Ševa - Panevežys (Lit.)/Milsami (Mold.), Poltava - Dunajská Streda/Dila Gori (Gruz.), Kluž - Demirspor, Ordabasy Šymkent (Kaz.) - Legia Varšava, Makedonija Skopje/RFS (Lit.) - Sabah (Ázerb.), Besiktas Istanbul - Tirana/Dinamo Batumi (Gruz.), Željezničar Sarajevo/Dinamo Minsk - Něftči Baku, APOEL Nikósie - Novi Sad, CSKA Sofia - FCSB (Rum.), Alaškert Jerevan/Arsenal Tivat (Č. Hora) - Debrecín, Lech Poznaň - Kauno Žalgiris (Lit.), Kalmar (Švéd.) - Pjunik (Arm.)/Narva Trans (Est.), Auda (Lot.) - Trnava, Osijek - Zalaegerszég (Maď.), Twente Enschede - Hammarby, KÁ Hafnarfjördur (Isl.)/Connah's Quay Nomads (Wal.) - Dundalk (Ir.)/Magpies (Gibr.), FC Bruggy - Aarhus, Haka (Fin.)/Crusaders (Sev. Ir.) - Rosenborg Trondheim, Hibernian (Skot.) - Víkingur (Faer. ostr.)/Escaldes (And.), B36 Tórshavn (Faer. ostr.)/Paide (Est.) - Škendija (Mak.)/Haverfordwest (Wal.), Basilej - Kostanaj (Kaz.)/Honka Espoo (Fin.), Differdange (Luc.) - Maribor/Birkirkara (Malta), Austria Vídeň - Borac Banja Luka (Bos.), CSKA Sofia - Sfintul Gheorghe, Ararat-Armenia/Egnatia (Alb.) - Aris Soluň, Maccabi Tel Aviv - Petrocub Hincesti (Mold.), Torpedo Žodino - Larnaca, Kutaisi (Gruz.)/Sarajevo - Aktobe (Kaz.), Midtjylland - Niederkorn (Luc.)/Gjilani (Kos.), HB Tórshavn (Faer. ostr.)/Derry City (Ir.) - Kuopio, Gent - Žilina/Levadia Tallinn, Kecskemét - Riga/Víkingur Reykjavík, Linfield (Sev. Ir.)/Vllaznia (Alb.) - Štětín, PAOK Soluň - Beitar Jeruzalém, Balzan (Malta)/Domžale (Slovin.) - Vaduz/Neman Grodno (Běl.), Fenerbahce Istanbul - La Fiorita (San. Mar.)/Zimbru Kišiněv, Gabala (Ázerb.) - Omonia Nikósie, Hegelmann (Lit.)/Škupi (Mak.) - Levski Sofia