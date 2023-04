Dynastie srovnatelná se Vsetínem. Třinec vyhrál čtvrtý extraligový titul v řadě za sebou

Na první gól v pátečním šestém finále si museli fanoušci v třinecké Werk Areně počkat do 14. minuty, kdy se o něj postaral Martin Marinčin, který osamocený využil přihrávky Daniela Voženílka a s pomocí tyče dopravil puk do sítě. Slezané tak navázali na úvodní nápor, kdy Machovského nenechali vydechnout Adámek, Roman a Doudera. Do úvodního třineckého gólu však měli své šance i hradečtí, ovšem Perret zblízka branku netrefil. Východočeši mohli odejít do kabin na první pauzu značně spokojenější, kdyby ovšem v 19. minutě svou brejkovou příležitost proměnil v gól Radovan Pavlík.

Čtyři minuty po začátku druhé třetiny se do další šance dostali domácí, konkrétně Hrňa, k němuž se kotouč odrazil a následně hledal Vránu v předbrankovém prostoru. Třinecký kapitán si však tehdy na gólmana Machovského nepřišel. Proti tomuto muži s maskou neuspěl následně ani Marinčin, jenž byl tentokrát vychytán ramenem. Ve 36. minutě zápasu sudí potrestali Werekův faul, přičemž se jednalo o jedinou početní výhodu v utkání. Třinečtí ji však využít nedokázali, přestože měli několik příležitostí.

A tak tedy přišel trest ve 47. minutě. To totiž hradečtí dokázali vyrovnat, když propálil Kacetla Rosandič, jenž využil postavení Filipa Pavlíka před třineckým brankářem. A zmiňovaný Filip Pavlík se mohl zanedlouho zapsat sám mezi střelce, kdyby ale po své individuální akci překonal Kacetla. Ale ani na druhé straně nebyl úspěšný ve své šanci Hrňa, který pro změnu nevyužil přečíslení dva na jednoho.

Hradečtí nabuzeni svým gólovým úspěchem chtěli duel pochopitelně ještě do závěrečné sirény otočit a tím tak finálovou sérii opět protáhnout. Jenomže třineckého fantoma v brance Kacetla Eberle nepřekonal. Nakonec ale Třinec řekl rázně ne tomu, aby se finálová série vrátila zpět do Hradce. Tři minuty před koncem totiž z ostrého úhlu překonal Machovského Hudáček a rozjásal tím zaplněnou arénu - 2:1 pro Třinec.

I když se pak hosté snažili duel zdramatizovat i s pomocí hry bez brankáře, nakonec to byli domácí, kteří do konce zápasu ještě dvakrát poslali puk do odkryté svatyně, přičemž se to postupně podařilo Nestrašilovi a Daňovi.

Třinec se tak mohl radovat ze svého čtvrtého mistrovského titulu v řadě a celkově pátého. Tento titul byl ale pro ně nejtěžší, především proto, že se k němu probojovali až z předkola, coby první tým v historii českého play-off.

Finále play-off hokejové extraligy - 6. Zápas (28.4.2023):

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 14. Marinčin (D. Voženílek), 57. L. Hudáček (D. Voženílek, Nestrašil), 59. Nestrašil (J. Jeřábek), 59. Daňo (P. Vrána, Smith) - 47. Rosandič (F. Pavlík). Rozhodčí: Hribik, Šír - Hynek, J. Ondráček II. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Marian Adámek, Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - L. Hudáček, D. Voženílek, Nestrašil - Kurovský, Miloš Roman, Dravecký - Hrňa, P. Vrána, Chmielewski. Trenér: Moták

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič - Werek, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, Zachar - Pilař, Lev, Eberle - Smoleňák. Trenér: T. Martinec