Plzeň zamíří v rámci boje o Ligu mistrů do Pobaltí. Soupeře znají i pražská "S"

V posledních třech letech nejenže plzeňská Viktoria nebojovala o účast v nejprestižnější Lize mistrů, ale hlavně se jí během tohoto časového úseku nepodařilo probojovat ani do skupin Evropské ligy a Evropské konferenční ligy. Teď budou po pauze opět bojovat o účast v Lize mistrů, tentokrát se v úbvodu budou muset vypořádat s některým z pobaltských celků HJK Helsinky-RFS Riga.

V případě, že se Západočechům podaří svého soupeře ve 2. předkole ve dvou zápasech porazit a postoupit tak do další fáze, přistane do plzeňské kasy skoro až 400 milionů korun. Pokud se to navíc Plzni podaří, bude mít pak jistotu účasti ve skupině Evropské konferenční ligy. V případě neúspěchu naopak svěřenci kouče Michala Bílka budou hrát 3. předkolo Evropské ligy a když pak nepostoupí dál ani z něj, čeká je 4. předkolo Evropské konferenční ligy.

Nyní se tedy bude plzeňský realizační tým soustředit na oba dva možné soupeře ve 2. předkole Ligy mistrů a shánět tak o nich informace. "Teď budeme získávat informace o soupeřích, budeme chtít vidět co nejvíc zápasů, abychom na ně byli dobře připraveni. Pro mě oba týmy jsou trošku neznámé. Pravděpodobně finský tým bude silnější," nechal se slyšet konkrétně kouč Michal Bílek pro klubový web.

Protože pobaltské fotbalové soutěže hrají systémem jaro-podzim, jistá rozehranost bude na straně případných soupeřů. Aktuálně se oba týmy ve svých ligác nacházejí na druhé pozici. "Pro ně to může být lehčí výhoda, že budou víc rozehraní. Pro nás to budou první ostřejší zápasy. Ale zase máme delší dobu se na to připravit. Myslím si, že na to budeme dobře připraveni a dvojzápas zvládneme," řekl k tomu záložník Viktoriánů Pavel Bucha.

Co se týče obou možných plzeńských soupeřů, tak HJK Helsinky má ve své klubové historii jedinou účast ve skupinách Ligy mistrů a to ze sezóny 1998/99, jinak tento finský klub patří zdaleka k nejúspěšnějším ve finské lize. Tu dosud vyhrál již jednatřicetkrát. Lotyšský RFS Riga pak až v uplynulé sezóně 2021/22 slavil svůj první ligový titul v historii a to i proto, že v lotyšské lize působí teprve od roku 2016, kdy licenci nezískal klub Skonto Riga.

Dodejme, že první zápasy druhého předkola Ligy mistrů jsou na programu 19. a 20. července, odvety se odehrají týden na to.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část: HJK Helsinky/RFS Riga - Plzeň, The New Saints (Wal.)/Linfield (Sev. Ir.) - Bodö/Glimt (Nor.)/KÍ Klaksvík (Faer. ostr.), Ballkani (Kos.)/Žalgiris Vilnius - Malmö/La Fiorita (San Marino)/Inter Club d'Escaldes (And.)/Levadia Tallinn/Víkingur Reykjavík, Tobol Kostanaj/Ferencváros Budapešť - Slovan Bratislava/Batumi, Dinamo Záhřeb - Škupi (Mak.)/Lincoln Red Imps (Gibr.), Lech Poznaň/Karabach - FC Curych/Ludogorec Razgrad/Sutjeska Nikšič (Č. Hora) - Shamrock Rovers (Ir.)/Hibernians (Mal.), Maribor/Soligorsk (Běl.) - Zrinjski Mostar/Šeriff Tiraspol, Maccabi Haifa - Olympiakos Pireus, Pjunik Jerevan/CFR Kluž - Dudelange (Luc.)/FK Tirana

Nemistrovská část: Midtjylland - AEK Larnaka, Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul

Sparťanům los příliš nepřál. Čekají je Vikingové z Norska

Kromě Plzně se své soupeře dozvěděli ve středu i Slavia se Spartou. Obě pražská "S" budou pro změnu bojovat o účast ve skupinách Evropské konferenční ligy. Zatímco podobně jako Západočeši i Slavia bude zatím ještě na svého soupeře ve 2. předkole čekat, jelikož vzejde ze severoirsko-gibraltarské dvojice Larne-St.Joseph´s, to Sparta jako jediná z českých zástupců ví, že narazí na nelehké Vikingy ze Stavangeru.

Oba pražské kuby čekají souboje kdo s koho, neboť pokaždé, když neuspějí v jakémkoli předkole Evropské konferenční ligy, končí pro ně jejich působení na evropské scéně.

Co se týče slávistckých soupeřů, tak se seveoirským fotbalem má ten český zkušenosti, ovšem jen z roku 1996, kdy Sparta hrála s Glentoranem. To s gibraltarským klubem žádný český celek dosud ještě nehrál.

"Možnosti byly různorodé. Na druhou stranu ty týmy ale byly hodně podobné, v možných dvojicích nebyl až takový rozdíl. Osobně jsem si přál irského nebo severoirského soupeře. Iry jsem měl vždy rád a hráli jsme hodněkrát v Anglii, v Irsku ne. Takže jsme s losem spokojeni. Ještě uvidíme, kdo postoupí. Spíše favorizujeme severoirský tým, že bude naším soupeřem. Ale ještě musíme počkat na ta dvě utkání," okometnoval los kouč Slavie Jindřich Trpišovský pro slávistickou televizi a pokračoval: "Letmo jsme koukali na ty týmy, jak hrály v uplynulé sezoně, na jejich soupisky. Víme, že v Irsku by nás čekalo takové klasické ostrovní prostředí, hodně důrazný a agresivní fotbal."

Trpišovský bude fandit sevepoirskému klubu i z jiného důvodu. "Naopak pokud by to byl Gibraltar, tak tamní týmy jsou většinou složené ze starších španělských hráčů. Jde spíše o takový jižní fotbal. Navíc by bylo utkání na umělé trávě. I z toho důvodu budeme fandit severoirskému týmu," prozradil.

To Stavanger bude pro Spartu očividně daleko těžší oříšek. Nejen proto, že i norská liga se hraje systémem jaro-podzim a že jsou vb současnosti stavengerští Vikingové na třetím místě po dosud jedenácti odehraných zápasech. Stavanger hrál v minulost i se Slavií (Pohár UEFA 2005) a Baníkem Ostravě v sezóně 1976/77. Sparta pak hrála s norským klubem nejprve v roce 1967, kdy jejím soupeřem byl Skeid a v roce 1984, kdy byl soupeřem pro změnu Valerengu Oslo. V obou těchto případech Pražané uspěli.

První zápasy jsou na pořadu dne 21. července, odvety o týden později.

Los 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Hlavní část:

Sparta Praha - Viking Stavanger, Larne (Sev. Ir.)/St Joseph's (Gibr.) - Slavia Praha, Gzira (Malta)/Atlétic d'Escaldes (Andorra) - Radnicki Niš (Srb.), Gomel - Aris Soluň, Botev Plovdiv - APOEL Nikósie, Fehérvár - Gabala (Ázerb.), Istanbul Basaksehir - Maccabi Netanja, Aris Limassol - Neftči Baku, Velež (Bosna) - Alaškert (Arm.)/Hamrun Spartans (Malta), Saburtalo (Gruzie)/Partizani (Alb.) - FCSB, CSKA Sofia - Makedonija Skopje, Hapoel Beer Ševa - Dinamo Minsk/Dečič (Č. Hora), Zira (Ázerb.) - Maccabi Tel Aviv, Vllaznia (Alb.) - Craiova, Ararat Armenia - Dinamo Tbilisi/Paide (Est.), Kajrat Almaty - Kisvarda, Borisov - Konyaspor, Sepsi (Rum.) - Olimpija Lublaň/Differdange (Luc.), Kyzylzhar (Kaz.) - Osijek, Liepaja/Gjilani (Kos.) - YB Bern, Rapid Vídeň - Lechia Gdaňsk/Akademija Pandev (Sev. Mak.), Flora Tallinn/Seinäjoki (Fin.) - Lilleström, Breidablik (Isl.)/Santa Coloma (And.) - Budučnost Podgorica/Llapi (Kos.), Saint Patrick's (Ir.) - Sfintul Gheorghe (Mold.)/Mura (Slovin.), Trnava - HB Tórshavn (Faer. os.)/Newtown (Wales), Suduva (Litva) - Viborg, Víkingur (Faer. os.)/Europa (Gibr.) - Dunajská Streda/Cliftonville (Sev. Ir.), Štětín/KR Reykjavík - Bröndby Kodaň, Tre Penne (San Marino)/Tuzla (Bosna) - Alkmaar, Motherwell - Bala Town (Wales)/Sligo Rovers (Ir.), Molde - Elfsborg, Koper - Vaduz, Banja Luka (Bosna)/B36 Tórshavn (Faer. os.) - Tre Fiori (San Mar.)/Fola Esch (Luc.), Ružomberok/Kauno Žalgiris - Derry City (Ir.)/Riga, Basilej - Magpies (Gibr.)/Crusaders (Sev Ir.), Antverpy - Turku/Drita (Kos.), Floriana (Malta)/Petrocub Hincesti (Mold.) - Laci (Alb.)/Danilovgrad (Č. Hora), Lucemburk - Čukarički, Levski Sofia - PAOK Soluň, Guimaraes - Puskás Akadémia, Rijeka - Djurgarden, AIK Stockholm - Vorskla Poltava, Valmiera (Lot.) - Škendija Tetovo (Sev. Mak.)/Ararat Jerevan, Čenstochová - Astana, Kuopio/Dila Gori (Gruzie) - Panevežys (Litva)/Milsami Orhei (Mold.)

Mistrovská část:

La Fiorita (San Marino)/Inter d'Escaldes (And.) - Ballkani (Kos.)/Žalgiris, Malmö/tým z předchozího předkola - The New Saints (Wales)/Linfield (Sev. Ir.), Ludogorec Razgrad/Sutjeska - Bodö/Glimt (Nor.)/KÍ Klaksvík (Faer. os.), Shamrock Rovers (Ir.)/Hibernians (Malta) - Levadia Tallinn/Víkingur Reykjavík, Diddeleng (Luc.)/Tirana - Zrinjski Mostar (Bosna)/Šeriff Tiraspol (Mold.), Lech Poznaň/Karabach - Slovan Bratislava/Batumi (Gruz.), Pjunik Jerevan/Kluž - tým z předchozího předkola, Kostanaj (Kaz.)/Ferencváros Budapešť - Škupi (Sev. Mak.)/Lincoln Red Imps (Gibr.)