Povede komisi rozhodčích FAČR opět cizinec? I o tom Strahov s UEFA jedná

Připomeňme na úvod, že právě po zmiňované šťáře policejních detektivů v českém fotbalovém prostředí, kterou odnesl zatčením mimo jiné nechvalně proslulý faktický šéf tuzemského fotbalu Roman Berbr, jenž je tak od té doby ve vazbě a podezřelý nejen z ovlivňování výsledků zápasů, ale i z defraudace peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, musela od válu i celá komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem.

Místo ní jmenovala FAČR komisi dočasnou se členy, jimiž jsou zástupce Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta, pravidlový expert Jiří Kureš a předseda sudích v řídící komisi pro Moravu Jan Zahradníček.

Od Nového roku by jej měla nahradit komise nová, o tom ale asociace i kvůli absenci několika členů výkonného výboru minulý týden nerozhodla a navíc přišla informace o telefoát sudího Pavla Královce s Romanem Berbrem. Právě nejzkušenější český sudí Pavel Královec byl podle zákulisních informací nominantem na předsedu nové rozhodcovské komise.

Nyní to vypadá, že by nejpravěděpobnější varianta spočívala v tom, že novou komisi rozhodčích povede cizinec dosazený UEFA. O tom ostatně mluvil už na konci října i samotný nejvyšší boss českého fotbalu Martin Malík. Český fotbal by se tak cizincem v čele komise vrátil do let 2016 až 2018, kdy české sudí vedl Michal Listkiewicz.

"Mohu potvrdit, že na toto téma - tedy nově se rodící komise rozhodčích, debatuje vedení FAČR, respektive jeho předseda Martin Malík již několik týdnů. Výsledky tohoto jednání budou oznámeny po zasedání nejbližšího výkonného výboru, tedy v úterý vpodvečer," potvrdil konkrétně ve svém prohlášení pro média mluvčí FAČR Michal Jurman.