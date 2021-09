Těžké dny pro Messiho. V Lize mistrů s PSG nevyhrál, pak byl střídán a nyní se zranil

Když přicházel jeden z nejlepších fotbalistů světa Lionel Messi z Barcelony do Paris Saint Germain, rozhodně si představoval start v novém působišti daleko růžověji než jak tomu teď doopravdy je. V posledních dnech se mu skutečně příliš pod Eiffelovou věží nedaří. Nejprve minulý týden na úvod Ligy mstrů Paříž i se třemi svými hvězdami v sestavě (Lionel Messi, Kylián Mbappé a Neymar) pouze remizovala 1:1 s Bruggami, v následném ligovém zápase s Lyonem (2:1 pro PSG) byl zase vystřídán už v 76. minutě a na Argentincovi bylo vidět, že to velice nelibě nesl. Teď to navíc vypadá, že Msessi bude svému novému týmu chybět minimálně jeden zápas. PSG totiž uvedlo, že si útočník poranil levé koleno.