Trable českých reprezentantů. Jankto blízko k odchodu z Getafe, Souček je zraněný

Co se týče Jakuba Jankta, tak k němu připomeňme, že do Getafe přišel teprve loni v srpnu. Za klub pak stačil odehrát pouhých šestnáct zápasů, nběhe kterých se mu ani jednou nepodařilo skórovat. Následně si ale šestadvacetietý odchovanec pražské Slavie a bývalý hráč Udine zranil kotník a snaha dostat se do základní sestavy na stálo přišla vniveč.

Přestože s Getafe Jankto podepsal pětiletý kontrakt, začíná se už nynív zákulisí hlasitě mluvit o jeho odchodu. K těmto spekulacím pak pomohl i instagramový příspěvek samotného hráče, kde mimo jiné klubu poděkoval.

Tomáš Souček se pak neobjevil v Readingu v přípravném zápase svého West Hamu v anglickém Readingu. Klub na svých stránkách psal o lehčím zranění. Kladiváři nakonec s druholigovým Readingem nakonec remizovali 1:1, přičemž na hracíploše se objevil další český reprezentant Vladimír Coufal, jenž byl vystřídán v 62. minutě.