Česká hokejová osmnáctka nakonec bez medaile. V duelu o bronz nestačila na Finy

Stejně jako ve čtvrtfinále a v semifinále, i v duelu o bronz dostal přednost v českém brankovišti gólman Michael Schnattinger a stejně jako před tím, tak i v tomto zápase ze začártku podržel tým svými zákroky a Češi tak díky tomu mohli pomýšlet na to jít do vedení. A taky se tak stalo v šesté minutě, kdy po Barešově akci při přečíslení dva na jednoho se puk dostal k Becherovi a ten tak otevřel skóre, 1:0 pro Česko.

V dalších minutách ale tahali za delší konec provazu Finové. Nejdříve zahrozil Kemell, jenž se trefil do břevna, za chvíli byl ale při snaze tečovat střelu od modré čáry úspěšnější a dokázal tak tedy vyrovnat na 1:1. Když se blížil konec první třetiny, tým Suomi hrál další přesilovku, Hämeenah, ani Halttunen, ale ani jeden z nich netrefil odkrytou klec ve svých příležitostech.

Po první přestávce se Seveřané dostávali do stále větších obrátek, ve většině soubojích o puk byli dříve a vytvářeli si tak čím dál více šancí. Dlouho ale Schnattinger odolával i díky notné dávky štěstí, když Finové neproměňovali své další tutové šance. Až Kemellovi se opět podařilo dostat kotouč za brankovou čáru pooté, co nejlépe zorientoval při trmě vrmě v českém brankovišti, 1:2 pro Finsko. To však Čechy zdravě naštvalo a byli to tak poté oni, kteří se snažili vrátit se do zápasu. Jen těžko ale nacházeli recept na výtečně fungující finskou obranu. Neuspěl ani kanonýr Kulich, který po svém sólu z forhendu gólmana Leinonena nepřekonal. Jakkoli se Češi skutečně snažili, šlo o snahu marnou.

Pět minut před závěrečnou sirénou přišlo rozhodnutí. Na ledě byl tehdy opět Kemell, který tentokrát asistoval, když nahrál na mezikruží Lassilovi a ten zvýšil na 3:1. A to nebylo z finské strany vše. Právě Lassila přidal ještě svou druhou trefu v zápase, když puk poslal do prázdné české branky, 4:1.

Čeští mladíci se tak se šampionátem loučí bez tolik kýžené medaile.

Hokejové MS hráčů do 18 let - zápas o 3. místo (1.5.2022):

Finsko - Česko 4:1

Branky: 10. + 34. Kemell, 55. + 60. Lassila - 6. Becher