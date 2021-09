Extrenér reprezentace Hadamczik: O Králově minulosti jsem měl tušení, změna musí přijít

Že měl Tomáš Král takovouto pochybnou minulost krátce před listopadem 1989, o tom měl Alois Hadamczik jakési tušení už dlouho. Podle svých slov totiž o tom už před několika lety slyšel. „Nebudu nikoho obviňovat ani soudit, i když o nějaké estébácké minulosti Tomáše Krále už jsem slyšel dávno, ale není mým stylem takové věci na někoho vytahovat,“ řekl konkrétně bývalý kouč národního týmu.

„Samozřejmě čtu, co se objevuje o Královi v médiích, ale těžko se k tomu vyjadřovat. Můžu těm informacím věřit a nemusím, ale pokud tam zaznívají nějaké věci jako udávání, tak to rozhodně není v souladu s fair play, která by ke sportu měla jasně patřit. Ke mně se Tomáš choval vždy slušně, ale mám opravdu vážné výhrady k tomu, jak s ním nefunguje hokej v Česku," pokračoval Hadamczik na adresu muže, jenž šéfuje tuzemskému hokeji již od roku 2008.

Známý hokejový stratég, jemuž se v minulosti coby trenérovi reprezentace podařilo získat nejen dosud poslední medaili na MS a to již v roce 2012, ale získat také bronz na Zimních olympijkých hrách v Turíně 2006, má celou nově vzniklou situaci za velice smutnou. „Král už vede svaz hodně dlouhou dobu, abych mohl veřejně projevit názor, že jeho řízení českého hokeje je špatné. Poslední dobou se dělá hodně grafů, různě se šermuje čísly, ale sportovní úroveň děsivě upadá. Pořád se hledají nějaká alibi, zejména na svazu jsou účelově zaměstnávání lidi, kteří právě Královi vyhovují a kývají. Navíc mám neodbytný pocit, že jim chutnají peníze, které jen odčerpávají, a to celé je smutná záležitost," nechal se dále slyšet.

Hadamczik se s Králem v minulosti nepohodl třeba v otázce systému soutěží v tuzemském hokeji a Krále tak má za člověka, který není schopen přijmout odlišné názory na různé věci. „Když jsem Královi už před lety nakreslil systém soutěží, který by oživil výchovu mládeže a zeštíhlil nabobtnalé soutěže, tak jen krčil rameny, že neví, kdo by mu pak podpořil svazový projekt Litoměřice i systém akademií," prozradil trenér, jemuž se povedlo dovést k medaili i reprezenty do 20 let, ovšem to už v roce 2005.