Jsou známé nominace hokejistů i hokejistek na Peking. Přijdou o něj Gulaš i Erbanová

Pro forvarda Milana Gulaše to tak znamená, že ani tentokteár se nedočká své premiérové účasti na olympijských hrách, přičemž na těch předchozích chyběl kvůli zranění.

Celkem čtyřiadvacet hráčů povolal Pešán a spol do nominace mužského A-týmu pro blížící se olympiádu. A polovina z nich přijede z ruské Kontinentální hokejové ligy KHL. Další reprezentanti jsou zástupci z dalších evropských soutěží, jakými jsou švýcarská liga, švédská liga i finská liga. Nechybějí ani hokejisté hrající českou extraligu, kterých je v nominaci celkem čtyři. "Nominace určitě ještě není konečná a osobně si myslím, že se bude – i s ohledem na současnou situaci ve světě – ještě dramaticky měnit. Pracujeme s celou řadou dalších jmen," řekl ke své širší nominaci Pešán na tiskové konferenci.

Český stratég se rozhodl do nominace sát i Davida Krejčího, na něhož tak čekají již třetí olympijské hry. Zatímco těch předchozích dvou se zúčastnil coby hokejista NHL, tak tentokrát tento držitel Stanley Cupu s Bostonem z roku 2011 pojede na olympiádu jako extraligový hráč Olomouce. To jiný vítěz Stanleyova poháru, tentokrát s Chicagem z roku 2013, Michael Frolík vyhlíží svou druhou účast pod pěti kruhy.

Patrik Bartošák z Chabarovsku, obránci Vojtěch Mozík s Liborem Šulákem z Vladivostoku a Tomáš Kundrátek z Třince a útočníci Jan Kovář ze Zugu, Michal Řepík ze Sparty a Tomáš Zohorna z Oskarshamnu jsou pak také těmi hokejisty, kteří už alespoň jednou na olympiádě byli.

Poprvé si naopak olympijskou atmosféru zkusí obránce Ronald Knot (Nižněkamsk) a útočník Lukáš Sedlák (Čeljabinsk).

V nominaci na Peking se pochopitelně objevují i ti hokejisté, kteří mají zkušenosti z mistrovství světa. Jen na tom posledním loňském se představili brankáři Šimon Hrubec z Omsku a Roman Will z Čeljabinsku, zadáci David Sklenička z Jokeritu Helsinky a Lukáš Klok z Nižněkamsku i útočníci Jan Kovář, Tomáš Zohorna, Radan Lenc z Chabarovsku, Jiří Smejkal z Pelicans Lahti, Matěj Stránský z Davosu a Michael Špaček z Frölundy.

Nominace českých hokejistů na olympijský turnaj v Pekingu (9.- 20. února):

Brankáři: Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 21 reprezentačních zápasů), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 15), Patrik Bartošák (Chabarovsk/KHL; 18)

Obránci: Tomáš Kundrátek (Třinec; 73 zápasů/8 branek), Lukáš Klok (34/4), Ronald Knot (oba Nižněkamsk/KHL; 2/0), Vojtěch Mozík (48/4), Libor Šulák (oba Vladivostok/KHL; 43/5), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 63/5), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 56/1)

Útočníci: Michal Řepík (89/27), Vladimír Sobotka (oba Sparta; 44/9), David Krejčí (Olomouc; 35/7), Tomáš Hyka (29/6), Lukáš Sedlák (oba Čeljabinsk/KHL; 12/5), Hynek Zohorna (44/6), Tomáš Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 110/18), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 157/40), Michael Frolík (Lausanne/Švýc.; 52/12), Jan Kovář (Zug/Švýc.; 142/36), Radan Lenc (Chabarovsk/KHL; 41/7), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 22/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 32/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 22/2).

Složení skupin:

Skupina A: Kanada, USA, Německo, Čína

Skupina B: Ruský olympijský výbor, ČR, Švýcarsko, Dánsko

Skupina C: Finsko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko

Erbanová se po rychlobruslení na olympiádě v hokejovém dresu nepředstaví. Vrací se například zraněná Pejzová

"Byla to dlouhá, dlouhá, dlouhá cesta pro Českou republiku a pro český ženský hokej se na olympiádu dostat. A pro holky taky. Cesta, která začínala v malých klubech v Česku a cesty šly většinou přes Ameriku, Švédsko, Finsko, kde holky hrály a uplatňovaly se ve světovém hokeji. Až jsme se konečně na olympiádu dostali, z čehož máme obrovskou radost. Cítíme radost, ale i smutek za ty, které tam nemohou být. To je ale součást sportu," uvedl na nominační tiskové on-line konferenci ve čtvrtek Tomáš Pacina.

Právě jeho svěřenkyně se loni v listopadu doškali historického postupu na zimní olympiádu, na kterou se tak tedy všechny rozhodně těší. Z nominace vyplývá, že třiadvacetičlenný tým tvoří tři gólmanky, sedm obránkyň a třináct útočnic. Kromě jiných Pacinův realizační tým, který tvoří ještě jeho dva asistenti Jiří Vozák a Jakub Peslar pozvali do olympijského týmu tradiční opory Klára Peslarová, Denisa Křížová, Kateřina Mrázová, Alena Mills nebo Tereza Vanišová.

"Přáli bychom si, aby se holky mohly bezstarostně připravovat na olympiádu. Beze strachu. Ale bohužel celosvětová situace je taková, že je tady covid a opatření, testování a očkování, takže jistotu, že nakonec pojede na olympiádu, nemá nikdo. Myslím si, že spousta holek prožívá obavy, strach a stres. Dnešní doba je bohužel taková, že se v podstatě řeší jen opatření a nemoc. A ne sport a radost ze sportu, což by na olympiádě mělo být," připomněl Pacina neoddělitenou součást každé velké s sportovní akce v současném nejistém světě.

I proto se tak celý tým předem připravuje na tu možnost, že by se v kádru obevil pozitivní na covid. A tak ještě Pacina uvedl jména jedenácti náhradnic. "Jsme v nejistotě. Každý den řešíme různé možnosti, které mohou nastat, a těch je tisíce. Rádi bychom se koncentrovali na sport a náš výkon, ale situace nám to nedovoluje. Že by se turnaj nedohrál jako juniorské mistrovství světa, to neřešíme, soustředíme se na to, co můžeme sami ovlivnit. Například to, aby byly připravené náhradnice, kdyby někdo ze základní sestavy vypadl," řekl.

Mimochodem, právě mezi prvními nahrádnicemi v rámci těchto jedenácti figuruje i jméno bývalé rychlobruslařky Karolíny Erbanové. "Což pro ni považujeme za úspěch. Dostala se dál, než jsme očekávali. Hráčky, které jsou před ní, tam jsou zaslouženě," dodal k tomu Pacina.

Ten se také vyjádřil o nábvratech Vanišové a Pejzlové. Že se právě tyto dvě hokejistky v nominaci objeví a vrátí se tak do týmu, o tom měli trenéři jasno už dávno. "Míša i Tereza do národního týmu dlouhodobě patří. Svoji nominaci neustále na všech akcích potvrzují. Jsem si vědom, že pro holky, které na olympiádu nejedou, je to velké zklamání, ale ony jsou tam zaslouženě," sdělil Pacina.

Český ženský národní tým čekají před svou první účastí na olympiádě ještě dva neoiciální přípravné zápasy, ve kterých by se měl utkat s Ruskem a Švédskem. "Za poslední rok a půl jsme neměli moc zápasů, což je jedna z největších nevýhod. Hrajeme systém, který je náročný na souhru. Za každý zápas jsme vděční, pomůže nám se zlepšit," uvedl Pacina.

Jeho svěřenkyně pak začnou hrát nba olymipjském turnaji 3. února, kdy je na programu duel s domácí Čínou. V rámci skupiny B se ještě české hokejistky utkají se Švédskem, Dánskem a Japonskem. Dodejme, že tři nejlepší ze skupiny postoupí do play-off, kde je doplní ještě dalších pět týmů ze skupiny A. "Vždy si dáváme cíle, které dokážeme sami ovlivnit. Jasný cíl je pro nás podat nejlepší možný výkon v historii českého ženského hokeje a na to se budeme soustředit zápas od zápasu. To je to nejdůležitější. Hrát naši hru. Uvidíme, co soupeřky, a uvidíme, co nám turnaj přinese. Chceme se ale soustředit na vlastní výkon," uved Pacina směrem k turnaji.

Největším úspěchem české ženského týmu na nějaké vrcholné akci bylo doposud čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se ocitly hráčky i loni. "Myslím si, že od té doby jsme se posunuli tím, že si uvědomujeme, jak těžké je mít úspěch. Jak těžké je přejít přes čtvrtfinále, každý soupeř je na nás fantasticky připravený. Všichni ví, že umíme hrát, a nikdo nás nepodcení. Všechny čtyři lajny musí táhnout za jeden provaz, v tom jsme se posunuli," věří Pacina.

Nominace ČR:

Brankářky: Klára Peslarová, Viktorie Švejdová (obě MODO/Švéd.), Kateřina Zechovská (Bílina)

Obránkyně: Sára Čajanová (Valašské Meziříčí), Pavlína Horálková (Krasnojarsk/Rus.), Aneta Tejralová (Nižnij Novgorod/Rus.), Samantha Kolowratová (Brynäs/Švéd.), Daniela Pejšová (MODO/Švéd.), Tereza Radová (Göteborg/Švéd.), Dominika Lásková (Merrimack College/USA)

Útočnice: Denisa Křížová, Kateřina Mrázová (obě Brynäs/Švéd.), Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková (obě Vermont University/USA), Aneta Lédlová (Kadaň), Kateřina Bukolská, Tereza Vanišová (obě Leksand/Švéd.), Vendula Přibylová (AIK Stockholm/Švéd.), Lenka Serdar (Linköping/Švéd.), Alena Mills (Vanke Rays/Rus.), Michaela Pejzová (IFK Helsinky/Fin.), Klára Hymlarová (St. Cloud State University/USA), Noemi Neubauerová (Colgate University/USA)