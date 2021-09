Král uspořádá tiskovou konferenci. Odmítá, že by v 80. letech instaloval odposlech

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Prezident Českého hokeje Tomáš Král ve středečním prohlášení zveřejněném na svazových webových stránkách sice nepopřel, že krátce před listopadem 1989, že spolupracoval s vojenskou kontrarozvědkou StB jak o tom informoval středeční deník Sport, ale odmítá, že by tato spolupráce během vojny spočívala v tom, že by instaloval odposlech v bytě svého thdejšího nadřízeného majora. Zároveň uvedl, že i on sám byl tehdy sledován.