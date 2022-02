Legenda Gretzky vyzývá k vyloučení Ruska na MS dvacítek. Zastal se Ovečkina

Pro televizi TNT, pro kterou Gretzky pracuje coby hokejový expert, se nechal slyšet následovně: "Všichni se shodneme na tom, že tohle je nesmyslná válka."

"Mluvil jsem s několika chlápky, kteří na Ukrajině žijí. Vypadá to u nich tak, že čtrnáct hodin jedou s rodinou pryč z Kyjeva, vysadí ji a pak se sami vracejí zpátky. Berou si pušky a další zbraně, aby bránili svoje město,"vyprávěl dále bývalý kanadský hokejista.

Ten také vyzdvihl postoj Polska, jehož fotbalová asociace se rozhodla nehrát duel proti Rusku. "Udělalo mi radost, když fotbalová reprezentace Polska přišla s tím, že proti Rusům nenastoupí," řekl.

Rád by, kdyby se na juniorském MS z důvodu ruské invaze neobjevili ruští mladíci "Na juniorském mistrovství je hrát nenecháme. Podle mě jako Kanaďané musíme přijít s tímto stanoviskem, jestliže je dějištěm turnaje Edmonton," vyzývá Gretzky. Jen pro připomenutí. Letos v létě se má uskutečnit junorské MS, jež bylo konncem loňského roku zrušené během této akce kvůli covidu. Navzdory myšlenkám o tom, že by se mělo uskutečnit někde v Evropě, se nakonec dějiště tohoto ročníku nikam nepřesune a opět se bude hrát v Kanadě.

Veiikým tématem za velkou louží je, jakým způsobem se vyjádřil k celé situaci ruský hokejista Alexandr Ovečkin. Tento šestatřicetiletý útočník Washingtonu Capitals totiž ve svém prohlášení mluvil o Vladimiru Putinovi jako o svém prezidentovi. Na páteční tiskové konferenci se snažil být navzdory předchozí neskrývané podpory Putina neutrální. "Je to můj prezident, ale já nejsem politik, jsem sportovec," sdělil konkrétně a pokračoval: "Prosím, už žádné válčení. Je těžké to sledovat, snad to všechno brzy skončí. Nezáleží na tom, kdo je ve válce, Rusko, Ukrajina, jiné země. Tenhle svět musí žít v míru."

Na Ovečkinova slova o Putinovi přišla ostrá reakce z úst jiné hokejové legendy, která se zapsala do historie NHL, bývalého brankáře Dominika Haška. "Cože? Není jen alibistou, ale je to i srab a lhář. Každý dospělý v Evropě ví, že Putin je šílený vrah a Rusko vede agresivní válku proti svobodné zemi a jejím lidem. NHL by měla okamžitě pozastavit smlouvy," napsal kriticky na svém twitterovém účtu.

To Gretzky našel pro Ovečkinovo vyjádření pochopení. "To, co se děje, nemá na svědomí Alex, ale někdo jiný," uvedl.