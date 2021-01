Pardubice mají opět problém s dopingem. Tentokrát se do pasti chytil Mandát

Již zmiňovaný Antidopingový výbor ČR oznámil pouze to, že "výsledek kontroly A-vzorku byl pozitivní na přítomnost zakázané látky". Jaké látky šlo u Jana Mandáta, to ale nikterak konkretizováno nebylo.

„Po obdržení rozhodnutí jsme se sešli Janem Mandátem, který užití zakázané látky popřel. Na jeho požadavek bude ve specializované laboratoři v Německu přezkoumán kontrolní vzorek B. Do doby, než bude výsledek přezkoumání znám a celá situace vyřešena, se nebudeme k této věci dále vyjadřovat,“ řekl k novému zjištění Antidopingového výboru ČR člen představenstva Dynama Pardubice Dušan Salfický.

Jan Mandát bude mít tedy pozastavenou činnost v soutěžích řízených ČSLH do momentu, kdy skončí šetření Antidopingového výboru. Jak upozornil šéf disciplinární komise Viktor Ujčík, trest Mandátovi udělil na základě Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.

Pro Pardubice je aktuální případ ještě o to větší rána, že se týká právě Jana Mandáta. Právě na něm totiž chtějí Východočeši stavět v nejbližších letech a i proto na začátku nového roku s klubem podepsal nový tříletý kontrakt. Připomeňme, že během 30 zápasů Mandát zaznamenal za Pardubice devět branek a pět asistencí. Díky tomu je tak nejproduktivnějším hokejistou pardubického kádru.

Dodejme pak, že v předešlých časech to nebyl v Pardubicích pouze Robert Kousal, u kterého se objevilo podezření na omamnou látku. Vyprávvět by o tom mohl i někdejší obránce Východočechů Petr Čáslava, u kterého se odhalil v těle kokain. Stalo se tak v červnu roku 2018. Mistr světa z roku 2010 a extraligový šampion s Pardubicemi z roku 2005 se pak ke kokainu přiznal, označil to za hloupost a pak se i omluvil.