Proti Rusku nastoupí Češi s jednou změnou. Pešán už může počítat se Špačkem

Právě tento hokejista totiž do Pekingu odletěl později oproti všem svým spoluhráčům kvůli jeho anabázi s covidem. Proti Švýcarsku se ještě nepředstavil, ale jak oznámil asistent trenéra Jaroslav Špaček, proti Rusku už se jeho jmenovec na ledě objeví. „Jsem moc rád, že jsem tady. Čekání bylo hrozně dlouhé a nebylo to nic příjemného. Teď jsem ale tady a jsem šťastný. Bylo to náročné. Doufal jsem, že testy mi budou vycházet pozitivně jen dva tři dny a pak se to zlomí. Bylo to ale trošičku delší. Nezbývalo mi ale nic jiného, než jen čekat a čekat," neskrýval po dopoedním rozbruslení radost z blížícího se startu na olympiádě čtyřiadvacetiletý hráč švédské Frölundy Michael Špaček.

Podle Jaroslava Špačka by se měl útočník Špačk představit ve formaci společně s Matějem Stránkým. Ti se už totiž zají ze společného působení v Třinci a oba pak hráli ve společném útoku i na loňském MS v Rize. Zároveň pak asistent Špaček neprozradil, který z útočníků se tentokrát nevejde do sestavy a proti Rusku tak tedy bude třináctým forvardem.

„Nechci to říkat. Nejdřív budeme mít mítink, kluci o tom potřebují vědět jako první. Až pak by to mělo vyběhnout ven," uvedl k tomu pouze Jaroslav Špaček, jenž v pátek oslavil s polu s týmem vítězně své 48. narozeniny. „Byl jsem nadšený. Jsem rád, že si na mě kluci vzpomněli a podpořili to i dobrým výkonem a konečně jsme vyhráli," dodal.