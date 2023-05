Lotyši trápili po Švédech i Kanadu, nakonec padli. Německo má první medaili z MS po 70 letech

Protože se mistrovství světa s boji o medaile přesunulo definitivně do Tampere, museli do tohoto finského města přijet i příznivci druhé pořadatelské země tohoto šampionátu, tedy Lotyšska. To po překvapivém postupu přes Švédsko ve čtvrtfinále doufalo, stejně tak jako celý lotyšský národ, že k překvapení dojde i v semifinále proti dalšímu favoritovi, tedy proti Kanadě. A zpočátku to vypadalo pro Lotyše velice nadějně.

Po devíti minutách hry se totiž podařilo senzačně otevřít skóre Ločmelisovi, po pokračujícím sympatickém lotyšském odporu vůči Kanadě i ve druhé třetině to ale byli nejprve Kanaďané, kterým se zásluhou Blaise povedlo vyrovnat. Netrvalo to však dlouho, a minutu na to byli opět Lotyši v euforii, když jim jednobrankové vedení navrátil Balcers.

Až v závěrečné třetině prolomili Kanaďané dlouho neprostupnou hráz urputných Lotyšů, kterým ale postupně odcházely síly. Nejprve nečekaným, ale cíleným zakončením ze záporného úhlu našel mezeru mezi tyčkou a maskou gólmana Šilovse Quinn, o vítěznou trefu se pak postaral Fantilli, od něhož se v zámoří v budoucnu očekávají zázraky a mluví se o něm jako o dvojce letošního draftu NHL. Při své gólové akci ve 49. minutě si dokonale poradil s bránícím Freibergsem, pohotově švihem zakončil a zaznamenal tak svou první branku na mistrovství. Na konečných 4:2 pak zkorigoval střelou do prázdné branky v závěru Laughton.

Právě on pak po zápase vzdal hold lotyšským hokejistům. "Ve třetí třetině jsme našli cestu k vyrovnání a k vítězství, ale zaslouží si uznání, hráli dobrý hokej," uvedl konkrétně a přiznal tak, že to Kanada neměla vůbec jednoduché.

Pro Lotyšsko bude boj o bronz zápasem o první medaili na MS v historii, pro Kanadu to zase bude počtvrté v řadě, co se představí ve finále MS.

Zámořské finále překazili Němci razící si cestu za první medailí po 70 letech

Všeobecně se očekávalo, že se Američané konečně probojují do svého první finále od roku 1992, zvlášť poté, co předtím na tomto turnaji všechny své zápasy zvládli a dosud tak nenašli přemožitele. Že ho nenajdou ani v semifinále, to vypadalo zprvu velmi nadějně, když už po čtyřech minutách hry zámořští hokejisté vedli 2:0, když nejprve využil německé hrubky Tuch a na něj pak navázal Grimaldi.

Jenže už v druhé polovině první třetiny, konkrétně v 17. minutě, bylo opět srovnano, o což se pro změnu postarali Tiffels a Szuber. Druhá třetina už tak gólová nebyla, navíc se o to zapříčinilo i video, když po jeho zhlédnutí hlavní sudí neuznal další gól Tucha. Puk totiž nepřekročil celým svým objemem brankovou čáru. Nakonec se ale v této části hry Američané vedoucí branky přeci jen dočkali, když Němci nechali osamoceného při dorážce u tyčky Eyssimonta.

Ve třetí dvacetiminutovce však místo toho, aby Američané šli za pojistkou svého vítězství, hráli čím dál opatrněji a spíše hlídali své jednobrankové vedení. A proto po zásluze přišel trest. Nejprve 83 vteřin před sirénou při hře bez gólmana a při tlaku v americkém brankovišti prodloužení zajistil vyrovnávací brankou Noebels, následné desetiminutové prodloužení hrané tři na tři ukončil v 68. minutě po nádherné střele na vzdálenější tyč a přečíslení dva na jednoho Tiffels.

Němci pak neskrývali radost z historické finálové účasti na MS, po které každopádně získají první cenný kov po 70 letech na MS. "Postup do finále pro nás znamená něco obrovského. Je to vážně ohromný krok pro celý německý hokej, který nám v naší zemi přinese uznání v médiích a německý hokej díky němu zase pořádně povyroste. Bezpochyby jsme právě tohle potřebovali," nechal se po zápase slyšet jeden z německých forvardů Sam Soramies.

Značné zklamání bylo vidět na americkém gólmanovi DeSmithovi. "Tohle vážně štve, když prohrajete takový zápas. Myslím, že máme za sebou výborný turnaj, ale dnes jsme na konci ztratili vedení a přišli o finále. Bronz sice není tou medailí, pro kterou jsme přijeli, ale pořád je to zároveň pěkné ocenění. A byla tady spousta dobrých týmů," řekl.

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 – semifinále (27.5.2023):

Kanada – Lotyšsko 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 36. Blais (Krebs, Middleton), 41. J. Quinn (Crouse, Laughton), 49. Fantilli (Lucic, Barron), 60. Laughton - 9. Ločmelis (Rihards Bukarts, Zile), 37. Balcers. Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane - Briganti, Davis (všichni USA). Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 8669

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Barron, Hunt, Myers, Joseph - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Keninš. Trenér: Vitolinš

USA – Německo 3:4 po prodloužení (2:2, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 2. A. Tuch (O'Connor, Grimaldi), 4. Grimaldi (A. Tuch), 29. Eyssimont (O'Connor, Garland) - 13. Tiffels (Fischbuch, Kahun), 17. Szuber (Sturm, Peterka), 59. Noebels (Kahun, Gawanke), 68. Tiffels (Kahun, M. Müller). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hribik - Ondráček (oba ČR), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 8011

USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, P. Brown, Farrell. Trenér: D. Quinn

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz. Trenér: Kreis