Moldavsko odčiněno. Češi vyhráli na Faerech jasně 3:0, především díky ostrostřelci Černému

Od úvodního hvizdu se Češi snažili hrát podobně jako v úvodním utkání této kvalifikace proti Polsku aktivně, snažili se nemít moc doteků s balónem, neustále si mezi sebou přihrávat a balón přemisťovat tímto způsobem od lajny k lajně. To vše za účelem brzkého utavení soupeře, který by tak už v následujících minutách neměl sílu na protiútoky. A samozřejmě se tak kromě toho Šilhavého výběr snažil o rychle vstřelenou branku.

Ta mohla přijít už po dvou minutách hry, tehdy ale Hložek hlavičkoval jen vedle. Nakonec se ale gólu Češi přeci jen dočkali, a to po čtvrthodině hry. Tentokrát se Hložek stylizoval do role asistenta, jehož centr do šestnáctky byl tečován do míst, kde si na hlavičku naskočil Krejčí mladší, jenž tak zaznamenal druhou přesnou trefu v reprezentačním dresu - 1:0.

Jakkoli měli Češi vývoj utkání pod kontrolou, ve druhé části první půle se přeci jenom hra vyrovnala, místy Češi dělali chyby v rozehrávce. Stoprocentní klid na české kopačky tak dodal dlouho hledaný syn české reprezentace Václav Černý, jenž tak potvrdil, že se mu momentálně na klubové úrovni dařilo a zpoza šestnáctky se tak rozhodl po dobrém zpracování a prvním dotyku k bombě, která zapadla přesně k tyči - 2:0.

Po přestávce využil špatné přihrávky Andreasena Černý, jenž následně vyzval Kuchtu, ten ale v zakončení nebyl úspěšný. Sparťanský forvard si nespravil chuť ani po Juráskově centru, kdy jeho střelu gólman Gestsson vytáhl na břevno. Přestože se dvacet minut před koncem na hrací plochu dostal Chytil, jenž loni v listopadu v přátelském zápase s Faerskými ostrovy nasázel hattrick, k hattricku měl tentokrát nejblíže Černý, který se se svým střeleckým umem opět připomněl v 75. minutě. Tehdy opět krásnou střelou z dálky zvýšil na 3:0 a poprvé v kariéře tak za reprezentaci vstřelil dvě branky v jednom utkání. O pět minut později navíc mohl přidat onen hattrick v tomto zápase, kdyby ale prudce vystřelil nad.

V závěru zápasu se poprvé v historii přímo na hřišti ve stejnou chvíli v reprezentačních dresech objevili dva bratři, to když Michala Sadílka doplnil Lukáš Sadílek. Premiérový start si za reprezentaci připsal Jan Matoušek z Bohemians 1905.

"Věděli jsme, že to tady budeme muset otevřít, chtěli jsme co nejrychleji dát gól. Naštěstí v první půli se nám dvakrát povedlo skórovat a šli jsme více do klidu," komentoval vývoj zápasu po jeho skončení Černý.

Kouč Šilhavý pak byl rád, že mají díky této výhře další tři body v tabulce. "Tři body jsme potřebovali a získali jsme je. Myslím, že po velmi dobrém výkonu, ofenzivním, jak jsme slibovali. Nechci být neskromný, ale mohli jsme dát ještě další góly. Ale výsledek 3:0 bereme a tři body jsou skvělé," nechal se slyšet.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na Euro 2024 (17.6.2023):

Faerské ostrovy – Česko 0:3 (0:2)

Branky: 44. a 75. Černý, 15. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Kardesler – Ögel, Ozay – Bitigen (video, všichni Tur.). ŽK: G. Sörensen (Faerské ostrovy)

Faerské ostrovy: Gestsson – G. Sörensen (83. H. Agnarsson), Faerö, Vatnsdal, G. Vatnhamar, Davidsen – Bjartalíd (58. H. Sörensen), Jönsen, Andreasen (83. Baldvinsson), S. Vatnhamar (84. Radosavljevic) – Knudsen (58. Edmundsson). Trenér: Ericson

Česko: Pavlenka – Coufal, Holeš, Ladislav Krejčí II, D. Jurásek – Souček, Král (90. L. Sadílek) – Černý (81. M. Sadílek), Hložek (69. Provod), Jurečka (81. Matoušek) – Kuchta (69. Chytil). Trenér: Šilhavý