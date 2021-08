Deblkajakáři Dostál se Šloufem postoupili z druhého místa přímo do semifinále

Že by to mohl být přímý postup z druhého místa, to už bylo víc a víc jasné od poloviny závodu. Právě od té doby kontrolovali závod a nikoho dalšího už před sebe česká dvojice nepustila. Díky tomuto výsledku tak tedy český deblkajak nemusel do středečního čtvrtfinále.

Dodejme, že na první Maďary ztratili Češi 1,548 sekundy, za to na třetí Australany Rileyho Fitzsimmonse a Jordana Wooda si vypracovali náskok více než pěti sekund. Ovšem právě Australané pak v závěru zvolnili vzhledem k tomu, aby pošetřili síly na čtvrtfinále.

"Byl jsem překvapený, že se nám povedla první polovina. Už měsíc tady v Japonsku trénuju a jen se připravuju na tohle. Jsem moc spokojený, že nemáme druhou jízdu, protože ta by následovala za nějakých padesát minut. To by byl mazec. Dvojboj si užijeme a doufám, že projdeme semifinále," bylo vidět po rozjížďce na Šloufovi, jak je rád, že čřeský deblkajak nemusí absolvovat čtvrtfinále.

Po absolvování závodu v singlkajaku se dost dobře fyzicky necítil Josef Dostál a poté, co mu nevyšel útok na medaili, na tom nebyl dobře ani psychicky. "Ani jsem Ráďovi neříkal, že nejsem úplně v pohodě, ale na rozjetí jsme jeli 350 metrů, tak jsme si v lodi sedli výborně. A věděl jsem, že závod bude dobrej," řekl po rozjížďce Dostál.

Dostála však jeho parťák Šlouf před závodem podporoval. "Už spolu nějaký rok jezdíme a vždycky si říkám, sice má singla, ale je to profík a je na tom tak dobře, že to dá i do debla. Teď to je poprvé, kdy se mu singkajak nepovedl podle jeho představ, ale na druhou stranu je chuť v Pepovi i ve mně, abychom si udělali hezký výsledek v deblkajaku," uvedl k tomu Šlouf.

Možná paradoxně právě díky Dostálově únavě, byla souhra českého deblkajaku taková, že to vedlo k postupu. "Když jsem brutálně při síle, tak to do debla nedělá dobrotu. Potom přetahuju loď sám a záběr není dobře sladěný. Tím, že jsem měl v hlavě i těle včerejšek, tak jsem se snažil přizpůsobovat Radkovi, našli jsme dobrý společný záběr, který odjížděl, a tím jsme zlomili všechny ostatní soupeře," zakončil Dostál.