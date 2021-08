Šéf MOV Bach: Olympiáda bez duše nebyla. Dala naději celému světu

"Když vezmeme v úvahu všechny nejistoty za poslední dva roky ohledně toho, zda můžeme tyto Hry vůbec uskutečnit... Před dvěma týdny jsme si pak při zahajovacím ceremoniálu uvědomili, že by se mohly stát skutečností," řekl na úvod svého prohlášení při příležitosti posledního soutěžního dne letošních Her v Tokiu Bach.

Ten připomněl, že jen těsně před zahájením Her se rozhodlo na tom, že letošní Hry budou kvůli sílící pandemii koronaviru bez diváků. "Obávali jsme se, že to bude olympiáda bez duše. Někteří mluvili o Hrách duchů, a to, co jsme zde viděli, byl pravý opak. Sportovci dali těmto Hrám duši, dali tokijským Hrám skutečnou olympijskou duši," pokračoval Bach konkrétně.

Kvůli covidu-19 museli všichni účastníci Her od sportovců přes funkcionáře a členy realizačních týmů až po třeba novináře podstupovat potřebnými bezpečnostními opatřeními. I přesto se ale v soucislosti s olympijskými hrami objevilo v Tokiu 436 případů nákazy. Třicet sportovců pak kvůli pozitivním testům nemohla na Hrách startovat.

"Myslím, že můžeme s jistotou říci, že sportovci, pro které jsme Hry dělali, si toho opravdu vážili. Byl to podle nich také správný okamžik, kdy se znovu setkat a dát naději a odvahu nejen olympijské komunitě, ale celému světu," řekl Bach a zakončil: "Tyto olympijské hry se konaly ve správný čas."