Slavia po šesti letech dobyla Letnou. Derby jasně vyhrála 3:0

V šestém ligovém kole české fotbalové Chance ligy se na pažitu na Letné proti sobě postavili fotbalisté Sparty a Slavie, aby sehráli spolu v pořadí již 318. derby pražských „S“. Navzdory tomu, že před tímto zápasem šly formy obou týmů takovým směrem, že se Sparta mohla cítit na vzestupu, zatímco Slavia po předešlé remíze 2:2 s Bohemians 1905 mohla být trochu pod dekou, samotné utkání se nakonec vyvíjelo jinak. Přestože mohlo jít z pohledu příležitostí o vyrovnaný zápas, Sparta doplatila především na svoji neefektivitu, za to Slavii, která překvapila svou základní sestavou, k nakonec výsledkově jasné výhře 3:0 pomohly letní posily – Wiktor Nowak, Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi.
Nejenže v základní sestavě kouč Trpišovský neměl z logických důvodů Holeše a Suleimana, kteří jsou ve stavu zraněných, oproti možná některým předpokladům ale pro derby se Spartou nechal na lavičce i Chytila s Chorým. Ještě více nečekaněji nasadil Trpišovský na levý kraj obrany Chaloupka, v útoku pak figuroval Ouanda.
Jakkoli tato sestava byla pro mnohé překvapující, byla to nakonec ona, která vstoupila do zápasu tou správnou nohou. Od výkopu byli sešívaní aktivnější a vše vyvrcholilo už po jedenácti minutách hry, kdy nejprve Šturm unikl bránícím sparťanům na levé straně, aby následně poslal centr před branku, který sice Guddal odvrátil, avšak nedostatečně, jelikož míč zamířil Nowakovi a ten střelou zpoza šestnáctky vystřelil pro gólmana Surovčíka nechytatelně, 1:0 pro Slavii.
Sparťané se nechtěli před zaplněnou Letnou nechat pochopitelně zahanbit a chtěla ideálně co nejrychleji vyrovnat skóre. V 15. minutě vyslal Mercado střílenou přihrávku, se kterou si poradil brankář Markovič, jenž se tak tehdy rozchytal k velkému výkonu. Poté ve 21. minutě si totiž poradil i se střelou nového kapitána Sparty Karabcem z přímého volného kopu. A kde nebyl Markovič, tam byli jeho spoluhráči. Podobně jako ve 35. minutě, kdy zaskočil za slávistického gólmana Zima, jenž tehdy zablokoval střelu stále se trápícího se Brunese. Poslední slovo v první ale měli slávisté, konkrétně Provod, který už v nastaveném čase sice unikal, ale nakonec akci nedokončil díky zákroku bránícího nováčka ve sparťanském kádru Mbe Soha.
Také po obrátce pokračovala sparťanská snaha o zdramatizování zápasu. Hned ve 49. minutě tu byl se svým zakončením z otočky Brunes, ale ani tentokrát mu nebylo přáno. Sedm minut na to se snažil o vyrovnání druhý Nor ve sparťanském kádru Guddal, ale ten pro změnu hlavičkoval z těžké pozice jen vedle. Těsně před tím než uběhla hodina hry však Slavia udeřila na Letné podruhé. Stalo se tak poté, co nejdříve domácí ztratili míč na útočné polovině a poté, co Moses přihrál přesně Šturmovi. Právě tato další letní slávistická posila se v tomto derby zapsala do střelecké listiny, když po svém úniku nakonec prostřelila Surovčíka, 2:0 pro Slavii.
Zatímco Surovčík propouštěl míče, Markovič nadále pokračoval ve své výtečné fazóně a to nakonec rozhodlo. V 64. minutě se slávistický gólman zaskvěl asi ze všeho nejvíce, když vychytal Karabce. Po zbytek zápasu po většinu času Slavia především bránila a úspěšně, neboť Sparta se svými daleko výraznějšími příležitostmi se skórem nikterak nepohnula. Deset minut před koncem byl blízko třetímu gólu Slavie Chaloupek, ale proti němu tentokrát Surovčík zakročil. Na druhé straně se po svém příchodu na hrací plochu poprvé výrazně ukázal Chorý, který svůj brejk nezakončil střelou.
Za Spartu se v závěru na hřiště dostala i další kontroverzní osoba tohoto derby exslávista Matěj Jurásek, který mohl v 88. minutě snížit, ale ani on na Markoviče recept nenašel. A tak to byla trpělivá Slavia, která si v nastaveném čase už pojistila své první vítězství na Letné po šesti letech. Po své individuální akci tehdy skóroval Ayousi.
Krátce po závěrečném hvizdu se o rozruch postaral Chorý, když kopl míč do sparťanských ochozů, za což zaslouženě dostal dodatečnou žlutou kartu od sudího Machálka. I když se něj sparťané rozohnili, závěr derby byl přeci jenom o dost klidnější než ten v rámci toho posledního z letošního jara. Sparťanům však jistě ani po zklidnění vášní nebylo vzhledem k výsledku nijak do zpěvu a Letnou se tak ozývalo „Bojujte za Spartu!“.
Konečný výsledek zápasu (30.8.2026):
Sparta Praha – Slavia Praha 0:3 (0:1)
Branky: 11. Nowak, 59. Šturm, 90.+2 Ayaosi. Rozhodčí: Machálek – Kubr, Kříž – Adam (video). ŽK: Alcócer, Karabec – Sadílek, Chorý. Diváci: 18 260
Sparta: Surovčík – Suchomel (65. Zelený), Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Macek, Eneme (70. Irving) – Mercado, Karabec (76. M. Jurásek), Alcócer (65. Singhateh) – Brunes. Trenér: Priske
Slavia: Markovič – Vlček (62. Isife), Zima, Konečný, Chaloupek (80. N'Guessan) – Nowak (46. Moses), Sadílek, Provod – Ayaosi, Šturm (71. Schranz) – Ouanda (62. Chorý). Trenér: Trpišovský
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Fotbal , Fotbalová 1. liga ČR , AC Sparta Praha , sk slavia praha
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Zdroj: Libor Novák