Švýcaři výhrou nad Finy rozhodli o čtvrtfinálovém soupeři pro Česko. Jsou jím USA

V zápase určujícím konečné pořadí pražské skupiny A měl první obrovskou šanci na otevření skóre po deseti minutách utkání Hischier, který se ale proti gólmanovi Säterimu neprosadil. Následně měli Švýcaři možnost přesilové hry při vyloučení finského kanonýra Olivera Kapanena, ale ani to jim k otevření skóre nepomohlo. Tři vteřiny před koncem první části byl na finskou trestnou lavici vyslán pro změnu kapitán Granlund, a přestože zkusili Švýcaři hru bez gólmana, ani tato početní výhoda ke gólu nevedla.

A to i proto, že v jejím závěru úspěch nezaznamenal ani Niederreiter svou tečí Josiho střely. Už při hře pět na pět pak Säteri zneškodnil Herzogovu střelu. Ve 26. minutě už ale Säteri svého přemožitele našel a stal se jím Kevin Fiala, když dojel předešlé nahození Loeffela z dálky, které se k němu od finského muže s maskou odrazilo, aby pak kotouč zasunul bekhendovou kličkou do branky, 1:0. Na další švýcarskou přesnou trefu se čekalo pouhých 132 vteřin. Zpoza levého kruhu se totiž trefil Glauser a zužitkoval tak přihrávku Niederreitera. V polovině utkání se Finům sice povedlo dostat puk za záda gólmana Schmida díky Gralundově teči po Mäenalanenově střele, jenže po švýcarské trenérské výzvě byl tento gól nakonec odvolán kvůli předešlému těsnému ofsajdu. Seveřanům se přeci jenom ale ještě ve druhé třetině podařilo regulérně skórovat, konkrétně se tak stalo ve 38. minutě, kdy po Granlundově příhře přesně z pravého kruhu zakončoval Innala, 2:1.

Ten se připomněl opět v úvodu třetího dějství, ale neuspěl. A neuspěl na druhé straně ani velezkušený Švýcar Ambühl. Ten se v polovině třetí dvacetiminutovky ocitl na trestné lavici a během tohoto vyloučení se Švýcarům podařilo zabránit finskému vyrovnání. Neujala se tehdy ani Lehtonenova střela. Když pak v 57. minutě opět ujel po Niederreiterově přihrávce fantom Fiala, jenž dalším bekhendovým blafákem zajistil Švýcarům tři body ze zápasu a Německo jako čtvrtfinálového soupeře. V závěru stojí za zmínku vyloučení finského kapitána Granlunda do konce zápasu za oplácení krosčekem proti Glauserovi.

Po odehrání skupinové fáze se tak vykrystalizovaly následující čtvrtfinálové dvojice, přičemž čtvrtfinále jsou na programu ve čtvrtek:

Kanada vs. Slovensko (16:20 v Praze)

Švýcarsko vs. Německo (16:20 v Ostravě)

USA vs. Česko (20:20 v Praze)

Švédsko vs. Finsko (20:20 v Ostravě)

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (21.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Finsko - Švýcarsko 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. Innala (Mikael Granlund, M. Lehtonen) - 26. Fiala (Loeffel), 28. Glauser (Niederreiter, Fiala), 57. Fiala (Niederreiter). Rozhodčí: Rozhodčí: Campbell (Kan.), Fraňo (ČR) - Wyonzek (Kan.), Zunde (Lot). Vyloučení: 2:2, navíc Mikael Granlund (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 17.118

Finsko: Säteri - Jesper Mattila, O. Määttä, Vittasmäki, M. Lehtonen, Kaski, Rissanen, Saarijärvi, Riikola - Jormakka, Björninen, Mäenalanen - Pakarinen, Mikael Granlund, Innala - Puljujärvi, O. Kapanen, P. Puistola - Jääskä, Hyry, Helenius. Trenér: J. Jalonen

Švýcarsko: Schmid - Glauser, Josi, Kukan, Jung, Loeffel, Marti, Fora - Niederreiter, Hischier, Fiala - Ch. Bertschy, Thürkauf, Andrighetto - Simion, Senteler, Herzog - Ambühl, Haas, Scherwey - Kurashev. Trenér: Fischer

Rakousko – Velká Británie 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 23. Unterweger (Zwerger, Haudum), 60. M. Huber (Haudum, Zwerger) – 28. O'Connor (Lake), 42. Perlini (Dowd, O'Connor), 51. Mosey (Duggan, Tetlow), 56. Dowd (Perlini). Rozhodčí: Pearce (Kan.), Hribik – Ondráček, Špůr (všichni ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 16 306

Rakousko: Kickert – Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Brunner, Stapelfeldt – T. Raffl, Nissner, M. Huber – Zwerger, Rossi, Schneider – Ganahl, Baumgartner, Haudum – P. Huber, Wukovits, Rohrer. Trenér: Bader

Velká Británie: Bowns – Halbert, Sam Jones, Mosey, D. Phillips, M. Richardson, Batch, Tetlow – Dowd, Perlini, Neilson – Betteridge, Lake, O'Connor – Curran, Lachowicz, Norris – Duggan, Davies, Shudra. Trenér: P. Russell

SKUPINA B (Ostrava):

Francie – Německo 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Claireaux (Addamo, Perret), 22. Rech (Boudon, Chakiachvili), 27. Treille (T. Bozon, Guebey) – 20. Michaelis (Kahun, Ehliz), 26. Kälble (Stachowiak, Peterka), 32. Stachowiak (Reichel), 32. Kastner (Michaelis, Szuber), 42. Stachowiak. 45. Reichel (Sturm, Pföderl). Rozhodčí: Hronský (SR), Ch. Holm – Lundgren (oba Švéd.), Hynek (ČR). Vyloučení: 8:2, navíc Tiffels (Něm.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 9109

Francie: Papillon (45. Junca) – Llorca, Crinon, Guebey, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Thiry – Claireaux, Addamo, Perret – Bertrand, Boudon, Rech – T. Bozon, Bellemare, Treille – Dair, Colomban, K. Bozon – Bruche. Trenér: P. Bozon

Německo: Grubauer – Wissmann, J. Müller, Szuber, M. Müller, Wagner, Kälble, Fohrler, Ugbekile – Kahun, Sturm, Tiffels – Peterka, Stachowiak, Reichel – Pföderl, Michaelis, Ehliz – Ehl, Kastner, Tuomie. Trenér: Kreis

Lotyšsko – USA 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 24. Krastenbergs (Tralmaks, Gudlevskis), 45. Tralmaks (Zile, Lavinš), 45. Mamčics (Daugavinš) – 2. B. Tkachuk (Caufield), 14. Werenski (Caufield, Pinto), 23. Caufield (Boldy, B. Tkachuk), 41. Boldy (Werenski, Seth Jones), 49. Caufield (Pinto), 60. Farabee. Rozhodčí: Brander (Fin.), M. Holm (Švéd.) – Heffner, Hofer (oba Něm.). Vyloučení: 6:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 8924

Lotyšsko: Gudlevskis – Jaks, Čukste, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile – Daugavinš, Abols, Krastenbergs – Robets Bukarts, Batna, Dzierkals – Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts – Tralmaks, Lavinš, Gavars – Ansons. Trenér: Vitolinš

USA: Lindgren – Seth Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Boldy, Nelson, Gaudreau – Caufield, Pinto, B. Tkachuk – Zegras, Hayes, Farabee – Brindley, Kunin, Eyssimont – Leonard. Trenér: Hynes

Švédsko - Slovensko 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Raymond (Hedman, Kempe), 28. Karlsson (Holmberg, Raymond), 33. Burakovsky (Karlsson, Zetterlund), 34. Lundeström (Olofsson), 50. Eriksson Ek (Brodin), 58. Eriksson Ek (Karlsson) - 51. Ivan (Tatar, Slafkovský). Rozhodčí: Schrader (Něm.), MacFarlane - N. Briganti, Gustafson (všichni USA). Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 9109

Švédsko: Gustavsson - Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Brodin, Dahlin - M. Johansson, Eriksson Ek, Kempe - Burakovsky, Holmberg, Raymond - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Frödén, L. Johansson, Grundström - Sörensen. Trenér: Hallam

Slovensko: Škorvánek - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Golian, Gajdoš - Slafkovský, Pospíšil, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Čacho, Regenda - Faško-Rudáš, Sukeľ, Daňo. Trenér: Ramsay