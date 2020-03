Fourcade se v Kontiolahti rozloučil posledním vítězstvím. Sezónu ale ovládl Johannes Boe

Přestože jel ve stíhacím závodě Fourcade se žlutým číslem na dresu určeného pro aktuálně vedoiucího závodníka v celkové klasifikaci, nakonec bylo po závodě všechno jinak, neboť na řadu přišlo vyškrtnutí dvou nejhorších výsledků v sezóně a do čela tak dostal Nor Johannes Boe. Především díky tomu, že neabsolvoval lednové závody jako Francouz, protože Seveřan byl tehdy mimo závodění kvůli narození svého potomka. „Mrzí mě, že u mého loučení nemohli být fanoušci, ale můj první závod kdysi v Pyrenejích byl také bez diváků. Jsem rád za vítěznou tečku a myslím, že Johannes je zaslouženým držitelem Světového poháru," komentoval svůj poslední výkon v kariéře Fourcade. Ten tak nyní věří, že jeho reprezentační kolegové v příští sezóně překazí Norovi obhajobu.

Díky výsledkům čtvrtečního sprintu vyjel na trať jako první Nor Johannes Boe, přičemž o devatenáct sekund za ním se na trati objevil i Martin Fourcade. Protože ale Seveřan na druhé střelecké položce chyboval, dostal se pak před něj nejen Fourcade, ale i další Francoiuoz ve startovním poli Jacquelin. Johanesu Boe se pak střelecky nedařiloani na další položce, kde se střílelo už vestoje. Tehdy totiž chyboval hned třikrát a výrazně se tak zdržel na stadionu a nebylo tak divu, že se propadl na pátou pozici.

V této fázi závodu se zdálo, že by se po dojezdu do cíle mohl z velkého křišťálového glóbu radovat Francouz Martin Fourcade, jenže při závěrečné střelbě v hustém sněžení se Norovi podařilo vybílit všechny terče a dostat se tan čtvrtou příčku, která mu zajišťovala celkové vítězství v SP.

Fourcade si tak alespoň dojel pro svůj 83. triumf ve Světovém poháru ve své kariéře, kterou tak ukončil na stupních vítězů splečně ještě se svými dvěma dalšími krajany. Johannes Boe tedy skončil čtvrtý. „Pro mě je to velmi emotivní chvíle i s ohledem na Martinovo loučení. Snad všichni končíme nějak šťastní," říkal po závodě Nor.

Přestože při pohledu na výsledkovou listinu z tohoto závodu nemá radost snad žádný český fanoušek, radost by snad mohl mít ze svého výkonu akorát 30. Adam Václavík. Ten si totiž polepšil hned o 22 míst, čímž se tak stal největším skokanem ve startovním poli. „Na střelnici při silném větru, který hodně měnil směr, to bylo hodně těžký. Já měl první a poslední položku špatnou, ale celkově můžu být hodně spokojený. Vytáhl jsem se na body, lyže mi jely perfektně a nakonec je z toho můj druhý nejlepší pohárový výsledek sezony," vyprávěl Václavík.

Kvůli pandemii koronoviru a také nařízení vlád v daných zemích se závodu nezúčastnili závodníci z USA, Bulharska, Rumunska, Slovenska i Rakouska. „Všichni teď už máme v hlavě víc to, co se děje doma, takže jde o to, abychom se tam rychle dostali a já jen prosím, abychom k sobě všichni byli ohleduplní. Každopádně jdu dobrovolně do karantény, abychom mohli co nejdřív začít zase žít jako dřív," uvedl pro Českou televizi po konci sezóny Michal Krčmář.

Závěrečné závody SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko) - (14.3.2020):

Muži - stíhací závod na 12,5 km:

1. M. Fourcade (Fr.) 31:25,4 (3)

2. Fillon Maillet (Fr.) -2,9 (2)

3. Jacquelin (Fr.) -4,5 (4)

4. J.T. Bö (Nor.) -8,3 (4)

5. Peiffer (Něm.) -14,1 (2)

6. Bjöntegard (Nor.) -15,6 (0)

7. Loginov (Rus.) -24,0 (2)

8. Ponsiluoma (Švéd.) -29,8 (2)

9. Christiansen (Nor.) -36,5 (3)

10. Hofer (It.) -42,0 (3)

...

29. Moravec (ČR) -2:33,2 (2)

30. Václavík (ČR) -2:51,7 (4)

36. Krčmář (ČR) -3:22,8 (6)

Konečné pořadí SP (po 21 závodech):

1. J.T. Bö 913

2. M. Fourcade 911

3. Fillon Maillet 843

4. T. Bö 740

5. Jacquelin 726

6. Desthieux (Fr.) 672

...

21. Krčmář 308

26. Moravec 258

54. Štvrtecký (ČR) 68

70. Václavík 30

84. Šlesingr (ČR) 12

87. Krupčík (ČR) 7

Konečné pořadí stíhacích závodů (po 5 závodech):

1. Jacquelin 232

2. M. Fourcade 230

3. Fillon Maillet 230

4. J.T. Bö 217

5. Loginov 197

6. T. Bö 178

...

21. Krčmář 78

29. Moravec 54

60. Václavík 11