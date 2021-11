Sáblíková skončila na pětikilometrové trati ve Stavengeru čtvrtá. Do Pekingu tak pojede

I tentokrát se z triumfu na nejdelší rychlobruslařské trati radovala nizozemská reprezentantka Irene Schoutenová, která tak navázala na své předešlé vítězství z prvního závodu letošního Světového poháru konajícího se v polském Tomaszówě Mazowieckém. Tehdy pro změnu triumfovala na tříkilometrové trati a v součtu s tím se tak celkově nachází na vedoucí poziciv pořadí SP na dlouhých tratích.

To Martina Sáblíková, která před týdnem v Polsku skončila šestá a která tak tedy nyní na pětce skončila čtvrtá, je pro změnu celkově pátá. Ani tentokrát však svěřenkyně kouče Petra Nováka nebyla se svým výkonem spokojena. "Bohužel moje tělo mi teď nedovoluje, abych jela rychleji, ale naštěstí to stačilo na tu kvaldu, což je pro mě alfa a omega všeho, takže já jsem hrozně ráda, jak to dneska dopadlo," nechala se slyšet po závodě Sáblíková.

Tu v poslední době trápí zdravotní potíže, přesto by ráda chtěla na zimní olympiádě v Pekingu, kam se pátečním výkonem kvalifikovala, obhajovat stříbrnou medaili z Pchjongčchangu 2018. "Jakmile jdu do vyššího pulzu, tak mi to nedává tělo a nohy a buď musím skončit, nebo rapidně zpomalím, takže to bylo o tom, udržet se v nějakých mezích a bojovat s tím, což se nakonec povedlo. Ale já prakticky vůbec nevím, co bude a jak to bude," pokračovala česká závodnice.

Co se týče zimní olympiády v Pekingu, tak tam se závodu na pěti kilometrech, což je nejoblíbenější trať Martiny Sáblíkové ze všech, zúčastní celkem pouhých dvanáct závodnic. Na tříkilometrové trati pak pod pěti kruhy buude k vidění hned dvacet účastnic. O tom, kdo se mezi ně nakonec dostane, rozhodnou čtyři závody Světového poháru v lisopadu a v prosinci, přičemž co se týče pětky, tak tam se do Pekingu dostane prvních osm nejlepších z průběžného celkového pořadí. Další čtyři závodnice se tam dostanou podle zajetých časů na pětikilometrové trati.

Výsledky SP v rychlobruslení ve Stavangeru (19.11.2021):

1000 m ženy: 1. Boweová (USA) 1:14,168, 2. Takagiová 1:15,014, 3. Kodairaová (obě Jap.) 1:15,161, ...18. Zdráhalová 1:17,755

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Boweová 120, 2. Takagiová 108, 3. Kodairaová 96, ...19. Zdráhalová 44

5000 m ženy: 1. Schoutenová (Niz.) 6:52,837, 2. Weidemannová (Kan.) 6:54,953, 3. Wiklundová (Nor.) 6:56,469, 4. Sáblíková 7:00,794, ...v divizi B: 10. Zdráhalová 7:12, 898

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Schoutenová 120, 2. Weidemannová 108, 3. Wiklundová 91, ...5. Sáblíková 81, 18. Zdráhalová 47