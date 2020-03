Facebook blokoval seriózní zprávy o koronaviru, chybu už prý napravil

Podle viceprezidenta Facebooku Guye Rosena se problém netýkal jen sdělení o nemoci COVID-19, údajně nesouvisí se zastavením činnosti moderátorů obsahu.

"Všechny chybně stažené příspěvky jsme obnovili," oznámil krátce po půlnoci SEČ Rosen. "Byl to problém v automatizovaném systému, který odstraňuje odkazy na škodlivé stránky, chybně odstranil také mnoho dalších příspěvků," napsal na twitteru.

We’ve restored all the posts that were incorrectly removed, which included posts on all topics - not just those related to COVID-19. This was an issue with an automated system that removes links to abusive websites, but incorrectly removed a lot of other posts too. — Guy Rosen (@guyro) March 18, 2020

Kroku předcházela smršť stížností od novinářů i běžných uživatelů sociální sítě. "Neskutečné, Facebook říká, že mé sdílení článku z Dallas Morning News... je v rozporu s jejich pravidly a příspěvek byl odstraněn," uvedla reportérka televize CBS News Kathryn Watsonová. "Co to proboha Facebook svému algoritmu dovoluje? Brání mi v tom, abych nahrával své vlastní články na svou vlastní zeď nebo je sdílel v komentáři na zdi přítele," konstatoval na twitteru jeden ze šéfů redakce Politico Ryan Heath.

Podle BBC se stížnosti uživatelů týkaly i jejích materiálů či odkazů na zpravodajský web Axios nebo web magazínu The Atlantic. Bezdůvodné blokování příspěvků zároveň zasáhlo i sociální síť Instagram, která patří Facebooku. Platforma GoFundMe, skrze níž mohou firmy či jednotlivci sbírat peníze na nejrůznější účely, zase uvedla, že problémy hlásilo i několik iniciativ "crowd-fundingu" souvisejících s bojem proti nemoci COVID-19.

Někteří komentátoři vývoj spojovali s tím, že Facebook o den dříve kvůli šíření nákazy oznámil přerušení práce tisíců externích spolupracovníků, kteří za normálních okolností sdělení na jeho platformách monitorují v součinnosti s automatizovanými systémy. "Důvodem je to, že poslali domů lidské moderátory obsahu a teď moderuje algoritmus," uvedla odbornice z University of Colorado Boulder Casey Fieslerová.

You may have noticed that Facebook is imploding because a huge number of innocuous posts are being inexplicably flagged for content violations. This is because they've sent their human content moderators home and an algorithm is doing the moderating.



AI is not that smart, y'all. — Casey Fiesler, PhD, JD, geekD (@cfiesler) March 18, 2020

Podobně se vyjádřil také bývalý bezpečnostní šéf Facebooku Alex Stamos, podle kterého se zřejmě kalifornské společnosti "zbláznil" software na blokování spamu. "Možná jsme svědky počátků toho, jak strojové učení blbne s menší mírou lidského dohledu," dodal. Rosen mu ale na twitteru odpověděl, že problémy "nesouvisí s jakýmikoliv změnami v nasazení moderátorů obsahu".

Třídění obsahu je pro všechny digitální platformy zásadní výzvou, přičemž společnosti nyní v tomto směru hovoří o zvýšeném úsilí s cílem zajistit informovanost lidí o pandemii nového koronaviru.

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 17, 2020

"Pomáháme milionům lidí zůstat ve spojení a zároveň společně potlačujeme podvody a dezinformace o viru, zvyšováním dosahu důvěryhodného obsahu na našich platformách a sdílením životně důležitých novinek v součinnosti s vládními zdravotnickými orgány po celém světě," uvedly v úterý ve společném prohlášení firmy jako Facebook, Google či Microsoft.