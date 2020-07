Facebook odstranil sítě napojené na Bolsonara a exporadce Trumpa

Podle listu The New York Times (NYT) se zásah dotkl i Stoneových osobních účtů na facebooku a instagramu.

"Odstranili jsme čtyři oddělené sítě kvůli porušování našich pravidel proti zahraničnímu vměšování a koordinovanému neautentickému chování. Tyto sítě měly kořeny v Kanadě a Ekvádoru, v Brazílii, na Ukrajině a ve Spojených státech," uvedl šéf bezpečnostního oddělení Facebooku Nathaniel Gleicher. Ve všech případech prý byly jádrem operací falešné účty, přičemž správci sítí většinou cílili na uživatele ze svých zemí. Mezinárodní rozměr je zmiňován pouze u kanadsko-ekvádorské operace.

"Domácí kampaně, jako jsou tyto, představují obzvláště složitou výzvu, neboť rozmazávají hranici mezi zdravou veřejnou debatou a manipulací," pokračuje Gleicher. Facebook podle něj ví, že "domácí politické osobnosti" se budou i nadále snažit lidi "klamat a uvádět v omyl".

Gleicherova slova do jisté míry potvrzují obavy expertů, kteří v souvislosti s dezinformacemi už delší dobu varují před nekalými praktikami vnitrostátních hráčů spíše než před vlivovými operacemi řízenými ze zahraničí. "Roky zdůrazňujeme, že politici po celém světě také využívají koordinované sítě falešných účtů ve snaze ovlivnit domácí a lokální vývoj. Dnešní (středeční) zásahy Facebooku znamenají zúčtování se čtyřmi takovými případy," napsala na twitteru Camille Francoisová z analytické skupiny Graphika, která dlouhodobě s bezpečnostním týmem Facebooku spolupracuje.

