Musk vnímá vážná rizika, volá po pauze ve vývoji umělé inteligence

Výzva k okamžitému přerušení vývoje se vztahuje na "trénink systémů AI silnějších než GPT-4", což je nová generace textového modelu, kterou tento měsíc představila skupina OpenAI.

"Toto přerušení by mělo být veřejné a ověřitelné... Nelze-li jej učinit rychle, měly by zakročit vlády a ustanovit moratorium," uvádějí signatáři petice publikované neziskovou organizací Future of Life Institute. Kromě Muska, který patří mezi sponzory OpenAI, jsou mezi nimi spoluzakladatel firmy Apple Steve Wozniak, šéf společnosti Stability AI Emad Mostaque, filozof Yuval Noah Harari či profesoři ze severoamerických i jiných univerzit.

Apel přichází po měsících překotného vývoje v oboru takzvané generativní umělé inteligence, což je označení pro modely "vycvičené" na obrovském množství dat, které vytvářejí originální výstupy na základě identifikovaných vzorců. Mohou při tom generovat nejen texty, ale i obrázky či zvukové stopy připomínající hlasy skutečných lidí. Vývoj vyvolává obavy mimo jiné ze záplavy dezinformací a podvodů založených na autenticky vypadajících vizuálních a zvukových materiálech.

I ředitel OpenAI Sam Altman v nedávném rozhovoru přiznal, že se "trošku bojí". "Musíme tady být opatrní," řekl televizi ABC News u příležitosti uvedení GPT-4. Také ovšem vyjádřil názor, že umělá inteligence může být "nejlepší technologií, jakou dosud lidstvo vyvinulo". Altman podle informací agentury Reuters nebyl mezi více než 1000 signatářů nové výzvy.

Výzva hned v úvodu varuje před závažnými riziky spojenými s umělou inteligencí, "jak ukazuje výzkum a uznaly přední laboratoře AI". "Laboratoře a nezávislí experti by měli využít toto přerušení (vývoje), aby společně vyvinuli a implementovali sadu sdílených bezpečnostních protokolů pro design a rozvoj pokročilé AI... Souběžně musejí vývojáři AI pracovat se zákonodárci na dramatickém urychlení rozvoje robustních systémů regulace AI," píše se v prohlášení.