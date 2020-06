Muž zaútočil kladivem na známého, je obviněn z pokusu o vraždu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

S kladivem v ruce se rozhodl podle policie vyřešit spor se svým známým čtyřiapadesátiletý muž z Prostějova. O 13 let staršího muže kladivem uhodil do hlavy a způsobil mu vážná zranění. Útočníka muže obvinili z pokusu o vraždu, soud jej umístil do vazby. Muži hrozí až 18 let vězení, informoval dnes ČTK mluvčí policie Libor Hejtman.