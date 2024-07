Rusko plánuje vybudovat vlastní vesmírnou stanici. Postaví ji umělá inteligence

K dokončení základní části Ruské orbitální stanice (ROS) by mělo dojít do roku 2030 a bude se skládat ze čtyř modulů: vědeckého a energetického, univerzálního uzlového, základního a spojovacího. Plánuje se, že v letech 2031-2033 bude ROS rozšířena o další dva moduly.

Šéf Roskosmosu Jurij Borisov vysvětlil, že důvodem pro vybudování ROS je špatný stav Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Při prezentaci harmonogramu výstavby nové stanice zdůraznil, že je důležité pokračovat v ruských vesmírných misích s lidskou posádkou.

Podle Borisova má ROS také pomoci řešit problémy vědecko-technického rozvoje a národní bezpečnosti, kde nelze využít ruský segment ISS kvůli technologickým omezením a mezinárodním dohodám. Stanice bude také platformou pro testování vesmírných technologií.

Ruský vesmírný program zahrnuje nejen stavbu ROS, ale také rozvoj související infrastruktury, jako je kosmodrom Vostočnyj, nové nosné rakety a vesmírné kapsle. Smlouvy na vývoj a testování raket už byly podepsány.

Rusko plánuje do výstavby stanice investovat šest miliard eur. Hlavní konstruktér ROS, Vladimir Koševnikov, uvedl, že bude využita i umělá inteligence.

ISS, která slouží více než 25 let, měla být původně navedena do atmosféry, kde by částečně shořela a její zbytky by dopadly do oceánu. Nyní je však plánováno, že zůstane na oběžné dráze minimálně do roku 2028.

NASA a evropská ESA mají zájem pokračovat v provozu ISS. Po vypuknutí války na Ukrajině a zhoršení vztahů se Západem ale Rusko oznámilo, že po roce 2024 odstoupí od tohoto společného projektu. Nakonec loni Moskva avizovala, že se bude na provozu ISS podílet do roku 2028.