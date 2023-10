Stovky korun měsíčně za Facebook a Instagram? Na internet unikl první ceník placených verzí

Meta dlouhodobě bojuje s evropským trhem kvůli přísným nařízením o ochraně soukromí. Technologický gigant v květnu letošního roku obdržel rekordní pokutu 1,3 miliardy dolarů za to, že nesprávně nakládal s daty evropských uživatelů.

Firma se od té doby snaží vyhnout přímým tahanicím s regulátory. a podle Wall Street Journal přišla s řešením, jak problémy s ochranou soukromí vyřešit. Nabídne evropským uživatelům předplatné bez reklam, čímž jim umožní odhlásit se ze sběru jejich dat.

Podle stávajícího plánu by si Meta účtovala 10 eur (250 korun) měsíčně za uživatele Facebooku nebo Instagramu připojujícího se k sociálním sítím skrze počítač a 6 eur (150 korun) za každý další připojený účet.

Pro uživatele mobilních aplikací by byla cena vyšší, a to 13 eur (325 korun) měsíčně. Vyšší cena by v tomto případě zohlednila provize účtované obchody s aplikacemi společností Apple a Google.

Finální cenová podoba ale zatím není zcela zřejmá. Na základě dostupných informací se zdá, že uživatelé využívající sociální sítě na mobilních telefonech i na počítačích, vlastnící jak účet na Facebooku, tak na Instagramu, by mohli měsíčně souhrnně platit 19 eur za oba účty na desktopu a k tomu navíc i poplatky za mobilní verze.

Cena by se tak mohla hravě vyšplhat přes 30 eur, což je cena, kterou by byl ochoten investovat zřejmě jen málokdo. Předpokládá se proto, že Meta by v případě zavedení placené verze přišla i s nějakými formami balíčků na základě počtu účtů a připojených zařízení.

Uživatelé, kteří by za sociální sítě nechtěli platit, by tak zřejmě byli nuceni souhlasit se sběrem svých údajů k personalizovanému cílení reklamy. Podle serveru TechRadar ale zatím není jisté, zda ke zpoplatnění dojde.

Podle mluvčího Matta Pollarda Meta aktuálně tyto možnosti zatím zkoumá. "Meta věří v hodnotu bezplatných služeb, které jsou podporovány personalizovanými reklamami. Pokračujeme však ve zkoumání možností, jak zajistit, že splníme vyvíjející se regulační požadavky. V tuto chvíli nemáme další podrobnosti," cituje server jeho vyjádření.