Titanic, jak jste ho nikdy neviděli. Vědci představili nejdokonalejší fotky legendární lodi

Vědci podle serveru BBC, který zveřejnil fotografie lodi, vypracovali 3D sken, který ukazuje, jak loď dnes vypadá. Snímky vypadají, jako by z nich byla odčerpána voda, a ukazují samotný vrak ve čtyřkilometrové hloubce na dně oceánu.

Titanic se potopil během své první a zároveň poslední plavby 15. dubna 1912. Bezprostřední příčinou neštěstí, které si vyžádalo přes 1500 životů, byla srážka gigantické lodi s ledovcem. Znovu se o lodi začalo ve velkém mluvit v roce 1985, kdy byla loď objevena na dně oceánu. Původně ale odborníci placení americkou armádou hledali pod vodou něco úplně jiného.

1. září 1985 v 0:38 se na obrazovkách v lodi Knorr objevily záběry lodi, kterou přes 70 let nikdo neviděl. Expedice pod vedením amerického oceánologa Roberta Ballarda objevila vrak Titaniku, nejslavnější lodi všech dob

Objev legendární lodi byl ale jen "vedlejším produktem". Původně totiž expedice pátrala po něčem úplně jiném. Předmětem zkoumání byly ztracené jaderné ponorky Thresher a Scorpion. Americké námořnictvo, které hradilo velkou část nákladů výpravy, ale zprávu o nalezení Titaniku uvítalo. Využilo ji jako vhodnou krycí historku pro utajení své operace.

Sázka na Ballarda se Američanům vyplatila. Odborník po univerzitě sloužil v druhé polovině 60. let u amerického námořnictva a později se jako rezervista zapojoval do vojenských operací. Ballard, jehož na průzkum moře přitáhl román Dvacet tisíc mil pod mořem, získal doktorát z mořské geologie, a používal pro průzkum mořského dna videokamery.

Právě kamery měly ve srovnání s běžně nasazovanými sonary řadu výhod. Díky této metodě pak objevil právě například ztracené ponorky, vrak lodě Bismarck, letadlové lodě Yorktown, nebo právě Titanic.

Nejslavnější loď všech dob může po více než sto letech od potopení potkat další katastrofa. Legendární Titanic rozežírají podmořské bakterie a za deset let z vraku nic nezbude. Lidstvu tak zbývá několik let na to, aby zrealizovala případné snahy o vyzvednutí vraku.

Kdysi velkolepá loď se nyní nachází 3800 metrů pod hladinou Atlantického oceánu. V roce 2010 ale vědci učinili objev, který z vraku učinil časovanou bombu. Na povrchu lodi byly nalezeny proteobakterie pojmenované Halomonas titanicae, které loď pomalu požírají.

Trosky Titaniku by podle vědců mohly úplně zmizet do roku 2030, a to vše díky "hladovým" bakteriím v oceánu. Ty loď "ohlodají" tak, že z ní nic nezbyde.

Pokud má lidstvo zájem na vyzvednutí vraku, má proto nejvyšší čas začít jednat. O vyzvednutí vraku se ostatně začalo hovořit bezprostředně po katastrofě.

Milionářské rodiny Astorů, Guggenheimů a Widenerů tehdy konzultovaly otázku vyzvednutí Titaniku s americkou firmou Merritt and Chapman, která se specializuje na záchranné práce pod hladinou.

Problém tehdy nebyl ve financích, ale v technologii. Tehdejší stroje nebyly schopny operaci tak ohromného rozsahu zvládnout. Od té doby se objevila řada ambiciozních projektů, jak dostat loď na hladinu a poté do přístavu.

Některé například navrhovaly naplnit loď balony s heliem, ten nejlogičtější se ale objevil v roce 1968. Společnost vedená Doughem Woolleym tehdy chtěla k vraku připevnit kontejnery, které by se naplnily vodíkem získaným elektrolýzou mořské vody. Na smělý plán ale neměl dostatek financí.