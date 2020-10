Archeologové odkryli na planině Nazca obrazec kočky, je starý přes 2000 let

Kočičí obrazec objevili archeologové náhodou při úpravě stezky na jeden z kopců, který slouží jako pozorovací místo a jsou z něj dobře vidět další geoglyfy. Informuje o tom BBC.

"Obrazec byl sotva viditelný a málem zmizel, protože je umístěný na poměrně prudkém svahu, který je náchylný k erozi," uvedlo v prohlášení peruánské ministerstvo kultury.

