Levný a široce dostupný lék snižuje riziko úmrtí na covid-19, zjistili vědci

Podle autorů studie jde o průlom v boji proti koronaviru, protože dexametazon by se mohl stát prvním léčebným přípravkem s prokázaným účinkem. Podle mluvčí českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbory Peterové jsou léky s dexametazonem běžně dostupné i v ČR.

Léčivá látka dexametazon je kortikoid s protizánětlivými účinky, který se používá například jako podpůrný prostředek při protinádorové léčbě, ale také při kožních potížích, onemocnění střev či plicních chorobách. SÚKL uvádí dexametazon v přehledu léků, které jsou celosvětově testované na covid-19. Koncem května Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala před plošným používáním kortikosteroidů u pacientů s covidem-19, protože jejich účinky nejsou prokázané a mohou být rizikové.

Z klinického testování, které provádí Oxfordská univerzita, však vyplynulo, že dexametazon pomáhá tlumit i nepřiměřenou a často smrtící reakci imunitního systému na nákazu koronavirem, které se říká cytokinová bouře.

"Tohle je zatím první a jediný lék, který prokazatelně snižuje úmrtnost a snižuje ji významně. Je to obrovský průlom," uvedl jeden z členů výzkumného týmu, profesor Peter Horby. U pacientů připojených na dýchací přístroj kortikoid snižuje riziko úmrtí ze 40 na 28 procent, což znamená, že díky léku se dá zabránit úmrtí jednoho z osmi pacientů. U nemocných, kteří potřebují léčbu kyslíkem, se úmrtnost po podání léku snížila z 25 na 20 procent. Podle serveru BBC to znamená, že v případě Británie mohla být celková bilance úmrtí o 5000 obětí nižší, pokud by lék od začátku epidemie dostali všichni rizikoví pacienti.

"Je tu jednoznačný přínos. Desetidenní léčba dexametazonem vyjde u jednoho pacienta zhruba na pět liber (150 Kč). Záchrana jednoho lidského života tak vlastně stojí 35 liber. Tento lék je globálně dostupný," doplnil Martin Landray, další z odborníků, který výzkum provádějí.

Podle vědců by nyní nemocnice měly podávat lék vážně nemocným pacientům s covidem neprodleně, pokud budou k léčbě indikováni. U lidí, kteří mají lehký průběh infekce, naproti tomu lék nijak nepomáhá a experti radí, aby si jej nakažení sami nekupovali.

Britský tým už od března ověřoval účinnost mnoha látek, mimo jiné i léku proti malárii hydroxychlorochin. K užívání už doporučil protivirový přípravek remdesivir vyvinutý týmem firmy Gilead Sciences pod vedením Čecha Tomáše Cihláře - ten podle dosavadních zjištění nesnižuje riziko úmrtí, pomáhá ale zkrátit dobu rekonvalescence.