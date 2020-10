Mars je nejblíže k Zemi, pouhým okem lze rozpoznat načervenalý odstín planety

"Planeta se při svém největším přiblížení bude nacházet v souhvězdí Ryb a nad naším územím vystoupá do výšky více než 45 stupňů nad obzorem," řekl tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.

"Díky této výšce bude pozorování výrazně snazší než při minulé opozici v roce 2018, kdy nízká výška na obloze a navíc velká prachová bouře na planetě neumožnily sledování detailů na povrchu," doplnil. Podle Suchana lze už pouhýma očima rozpoznat načervenalý odstín Marsu. Dodal, že dobré podmínky pro pozorování potrvají několik dalších týdnů.

Tonight, Mars will appear its biggest and brightest of the year. In a week, it will be almost as bright -- but directly opposite the Sun. This image sequence by Jonathan T. Grayson shows how the angular size of Mars has grown during its approach https://t.co/7uAgeIIEWl pic.twitter.com/NrTG9HkzrJ