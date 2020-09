Na stopě koronaviru. Nepálští vědci hledají ohniska nákazy v kanalizaci

Vědci jsou součástí týmu, který se vydal na stopu koronaviru v kanalizaci. Jedná se o metodu, která se čím dál více používá pro určení míst, kde se nákaza šíří.

Trasování v kanalizaci může představovat pro Nepál cenově dostupný nástroj v boji proti koronaviru. Tato chudá země v Himálaji se ještě úplně nevzpamatovala z následků ničivého zemětřesení, které ji postihlo v roce 2015. Její ekonomika, v níž cestovní ruch hraje významnou roli, je navíc postižená pandemií.

"Když máte omezené prostředky na testy a trasování, tak to je rychlý, snadný a méně nákladný způsob, jak objevit ohniska nákazy," vysvětluje Dibeš Karmačaraja, zakladatel Centra molekulární dynamiky (CMD), ve kterém pracují vědci, kteří u řeky sbírali vzorky.

Not wasted: Sewage in Nepal serves as affordable virus warning tool.



