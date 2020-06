NASA: K Zemi se blíží potenciálně nebezpečný asteroid

Podle JPL planetka, která dostala označení 163348 (2002 NN4), má průměr 250 až 570 metrů, což je přibližně délka tří až šesti fotbalových hřišť. Kolem naší planety proletí v sobotu ve vzdálenosti 5,1 milionu kilometrů rychlostí 11,1 kilometru za vteřinu.

Astronomové doposud objevili v okolí Země do vzdálenosti sedmi milionů kilometrů přibližně osm tisíc planetek o průměru větším než 140 metrů. Podle expertů NASA takováto tělesa jsou považována ze potenciálně nebezpečná.

Přímé ohrožení pro naši "modrou planetu" ale 163348 (2002 NN4) nyní neznamená. Pro představu: střední vzdálenost Měsíc od Země je 384.400 kilometrů.

Ani v nejčernějším případě, kdy by se planetka střetla se Zemí, by neměla napáchat velké škody. Například meteorit, který před zhruba 66 miliony let dopadl do oblasti dnešního Mexického zálivu a zanechal po sobě 180 kilometrů široký kráter, měřil dvacetkrát více, deset kilometrů.

Následná tlaková vlna srovnala se zemí pralesy Severní a Jižní Ameriky a na jiných místech vyvolala nepředstavitelně rozsáhlé lesní požáry. Při dopadu se do atmosféry uvolnilo tolik prachu, že se narušil proces fotosyntézy.

V místě nárazu nemohlo přežít nic, přesto se v něm bezprostředně po dopadu meteoritu objevily sinice. Řeč je o několika letech - což se v geologickém měřítku rovná mrknutí oka, připomíná NYT.