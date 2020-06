Sportovat s rouškou není nejlepší nápad. Šermířský experiment to jasně prokázal

Sportovec během výkonu dýchá rychleji a více zhluboka, proto je riziko přenosu covid-19 mnohem vyšší než při procházce. Ačkoliv nošení roušky může snížit riziko přenosu, ta zároveň ztěžuje dýchání a snižuje výkonnost sportovce. V případě sportu, který vyžaduje nižší až střední intenzitu může být cvičení s maskou těžší, ale problém především u sportů, jako je fotbal nebo rugby. Při těžkém cvičení sportovec vdechuje až 100 litrů vzduchu za minutu a ten se posléze přemění v oxid uhličitý, zachytí se v roušce a sportovec ho může znovu v dechnout.

Podle webu sciencealert.com se potřeba zkoumání tohoto jevu zvýšila poté, co zemřeli dva chlapci v Číně na závěrečných zkouškách z tělocviku, když museli mít na sobě roušky. Pitvy nebyly provedeny, takže není možné s jistotou říct, jestli za úmrtí chlapců mohou právě obličejové masky.

Lindsay Bottomsová, odbornice v oboru fyziologie cvičení na Hertfordshire University a úspěšná šermířka, se pokusila na otázku bezpečnosti odpovědět. Sama za pomoci běžeckého pásu uskutečnila experiment, který napodobil intenzitu a trvání šermířského zápasu po dobu tří minut. Použila kompletní výzbroj, tedy i masku, která se při šermování běžně užívá a přenosný analyzátor plynů. Běžná koncentrace kyslíku byla kolem 21 %, při běhu na běžícím pásu s maskou na šerm se koncentrace snížila na téměř 19 %.

Bottomsová uvádí, že po nasazení roušky se koncentrace kyslíku snížila až na 17 %, a dodává, že jakékoliv další snížení by vedlo ke špatným kognitivním funkcím a způsobilo by to příznaky akutní horské nemoci (AMS), jako jsou závratě nebo bolesti hlavy.

Bottomsová varuje, že po nasazení masky na šerm společně s rouškou se koncentrace oxidu uhličitého ztrojnásobila, a připomíná doporučení britské vládní agentury pro bezpečnost na pracovišti, že člověk by neměl být vystaven působení oxidu uhličitého po dobu více jak 15 minut. Bottomsová apeluje na další výzkum s cílem prozkoumat možná rizika spojená s nošením obličejových masek při sportu s vysokou intenzitou zátěže.