Studie spočítala, kolik lidí zemře v Česku na koronavirus

Tým vědců z The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) v americkém Seattlu vypracoval podrobný model vývoje situace v jednotlivých zemích světa.

Model pracuje s předpokladem, kolik lidí by mohlo ve které zemi podlehnout koronaviru během několika příštích týdnů. A v České republice by mělo jít o zhruba 400 mrtvých.

Kromě průměrné hodnoty odhadu ale studie započítává i minimální a maximální hodnoty. Nejmenší počet mrtvých, se kterým vědci počítají, je 120 lidí. Naopak nejčernější scénář tvrdí, že zemře více než 1700 lidí.

Na Slovensku by mělo na koronavirus zemřít 251 lidí. V nejhůře postižených zemí ale jde o tisíce lidí. Například jen v Belgii by mělo podlehnout koronaviru až než 6000 obyvatel. Ve Francii až téměř 28 000 a v Německu až zhruba 24 000.

V Itálii se situace začala v posledních dnech mírnit. I přesto vědci odhadují, že v nadcházejících týdnech ta může zemřít až necelých 23 000 lidí.

V Evropě by měl mít koronavirus nejvíce obětí v Británii, podle nejčernějšího scénáře zemře 220 000 tamních občanů. Ve Španělsku by to mohlo být až 30 000 lidí.