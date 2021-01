Test motoru nové rakety pro lety na Měsíc skončil v USA předčasně

Šéf NASA Jim Brindestine odmítl předčasně ukončený test označit za neúspěch. "Dnešek byl dobrý den... máme velké množství dat, se kterými můžeme pracovat," řekl. Není podle něj vyloučeno, že raketa podle plánů letos v listopadu uskuteční svůj první let. "Než posadíme americké astronauty do americké rakety, musí být všechno bezchybné," dodal šéf NASA.

Test motorů se uskutečnil ve Stennisově vesmírném středisku v sobotu vpodvečer místního času (v sobotu před půlnocí SEČ). Motory RS-25 vyvinuté ve spolupráci se společností Boeing se podařilo zažehnout a pak běžely minutu a 15 vteřin, než je systém kvůli zatím neupřesněné chybě zase vypnul. Za tu dobu motory spotřebovaly přes 2,5 milionu litrů paliva.

"Důvodem chybového hlášení mohl být jakýkoli parametr, který se při chodu motoru odchýlil," podotkl šéf projektu raket SLS John Honeycutt.

Mohutná raketa SLS je klíčovou součástí nového amerického programu výzkumu Měsíce, který nese název Artemis. Bude se skládat ze tří etap. První (Artemis 1) bude nepilotovaný let nové lodi Orion kolem Měsíce a zpět na Zemi. Druhou etapou (Artemis 2) bude stejný let Orionu kolem Měsíce, ale už s lidskou posádkou. Třetí etapa (Artemis 3) zahrnuje vysílání astronautů na vesmírnou stanici Gateway u Měsíce a později, předběžně v roce 2024, počítá s přistáním první ženy a dalšího muže na Měsíci. Do roku 2028 NASA počítá s dlouhodobým výzkumem na Měsíci.

Tento postupně se rozvíjející program Artemis pak bude přípravou pro vyslání lidí na Mars.

Vývoj nové rakety SLS má nyní tříleté zpoždění. Oproti původnímu harmonogramu byl rozpočet překročen o tři miliardy dolarů, upozornila agentura Reuters. Kritici se snaží NASA přesvědčit, že by měla dát přednost službám komerčních společností jako je SPaceX nebo United Launch Alliance, které jsou mnohem levnější. Jeden start SLS bude stát zhruba jednu miliardu dolarů (22 miliard Kč), zatímco start o něco méně výkonné rakety Falcon Heavy stojí kolem 90 milionů dolarů (dvě miliardy Kč).