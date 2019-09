Z letního počasí rovnou mrazy? Podle expertů nás čeká něco mnohem horšího

Vědci z Národního centra pro výzkum atmosféry v Coloradu zveřejnili výsledky své poslední studie, v níž uvádějí, že budoucí sopečné výbuchy by mohly způsobit konec léta.

Prakticky vzato bychom toto roční období mohli ztratit na několik let, čímž by lidé nebyli schopni vůbec nic nic vypěstovat. Schopnost oceánů vyrovnávat se s narůstajícími klimatickými změnami je totiž stále nižší a sopečné výbuchy by mohly zcela změnit roční období.

Odborníci svou studii postavili na změnách, k nimž došlo po erupci indonéské sopky Tambora v roce 1815. Ta vychrlila do ovzduší obrovské množství oxidu siřičitého a částice síranu se v horní vrstvě atmosféry změnily na aerosoly.

Jejich přítomnost v ovzduší má ale jeden negativní efekt, dokáže totiž odrazit světlo, čímž ochladí povrch Země. Rok po výbuchu sopky tak bylo mimořádně chladné léto v celé Evropě a v části Severní Ameriky. To mělo ostatně za následek velmi nízkou úrodou.

Pokud by se podobná erupce opakovala v roce 2085, měla by mnohem dramatičtější vliv na globální teploty. Podle výzkumu by zahřála oceány na vyšší teplotu, voda, která bude ochlazená po vulkanické erupci, ale zůstane zachycena na povrchu a nepronikne hlouběji do oceánu. To způsobí dramatické ochlazení atmosféry.

Vědci provedli několik simulací erupcí sopek podobné Tambor a porovnávali je s informacemi o klimatu od roku 850 do roku 2005. Následně nasimulovali klima v roce 2085. Po první simulaci zjistili, že aerosoly ve stratosféře blokují část slunečního tepla, čímž ochladí Zemi. Vznikne větší množství zasněžených ploch, které odrážejí teplo zpět do prostoru. A právě oceány slouží jako důležitá protiváha, neboť teplo pohlcují.

Podle výsledků druhé simulace by se ale schopnost oceánu zmírnit ochlazení výrazně snížila. Povrchové ochlazení by tak zapříčinilo nárůst ledových ploch na zeměkouli až o čtyřicet procent a celkové ochlazení planety, v němž by plodiny přežívaly jen stěží.